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22:50 03 Temmuz 2019
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    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Taksim Meydanı'ndaki düzenleme öncelikli

    © AA / Orhan Akkanat
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV yayınında İstanbul için hazırladıkları çözüm planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Taksim meydanındaki düzenlemenin öncelikli olduğunu belirtti.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için hazırladıkları projelerini Halk TV canlı yayınında açıklıyor.

    İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

    -İstanbul’un önceliği simgesel bir anlamda Taksim meydanı. Beşiktaş meydanı da dokunulması gereken bir yer. Buralar simgeler anlamda bir buluşma, aynı zamanda toplumsal uzlaşma için buluşma yeri.  Büyük kentlerin meydanlarını çok önemseyeceğiz.

    -Medyanın toplum tarafından sorgulanmasına sebep olduk. Bu bence ciddi bir gelişim. Herkes sorgulayacak bunu.

    SARAÇHANE’DEKİ BİNA SÜRPRİZİ

    -Özellikle arka bina kısmında Türkiye’nin en nitelikli en güçlü kütüphanesini yapacağız. Yurtiçi, yurtdışı insanların gelip arşiv karıştıracağı bir kütüphane olacak.

    -Sevgi dilini birinci sıra yakalayan kitle çocuklar. Çocuğun sevgisini kazanmadan hiçbir siyasi o toplumda başarılı olamaz.

    -Gençlerin şikayetini hergün dinliyorum. Özellikle 31 Mart’tan sonra… Hayallerimi artık bu şehirde kuruyorum diyen binlerce gençle karşılaşıyorum. Bu benim çalışma şevkimi artırıyor.

    -Bir araştırma gençlerin yüzde 65’in oy verdiğini açıklamış bir araştırma şirketi. Sevgiyi yakalayınca oy oranları inanıyorum yüzde 80 olacak.

    ÇORLU TREN KAZASI

    Çorlu’daki kazada hayatını kaybeden Arda’nın kazadan önce Beylikdüzü’ndeki yaşam vadisini gördükten sonra ‘Ekrem amca keşke İBB Başkanı olsa’ sözü üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

    ''İlginç bir şey oldu bunu annesi anlattı herhalde Mısra hanım. Bu söylemi bizzat Mısra hanım bana anlatmıştı. Bunu söylediğini o zaman bana söylemişti annesi.  Talihsiz bir kaza. Hak, hukuk adalet diyoruz ya adalet duygusunun yerine gelmediği zaman neyi tartışsanız boş. Mahkeme heyeti çekilmiş duruşmadan.

    Çok feryadını gördüm orada annenin. Niçin bu ülkede adalete olan duyguyu tesis edemeyiz. Biz inançlı insanlarız ama bizim inancımız aynı zamanda maksimum adaleti sağlayan bir inanç. Yerine getirilmediği sürece vatandaşın güvenini sağlayamazsınız''.


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