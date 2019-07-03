Mersin'de metil alkolden ölenlerin sayısı 7'e yükseldi

Mersin’de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden 2 kişi daha hayatını kaybetti. Mersin’de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavisi süren 16 kişiden, yoğun bakım ünitesinde bulunan 2’si yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 kişinin yaşamını yitirmesiyle Mersin’de son günlerde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 7’e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Mersin’de son günlerde çok sayıda kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan 5’i yaşamını yitirmiş, bir kısmı taburcu edilmiş, 16’sının da tedavilerine devam edilmişti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, hastanelere başvuran kişilere metanol zehirlenmesi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i savcılıkça, 3’ü adli kontrolle serbest bırakılmış, 1 şüphelinin gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.