Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun açıkladı: Çin'den Türkiye'ye Sincan daveti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin ziyaretine ilişkin "Çin tarafı, Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Türkiye'den bir heyeti Çin'e davet etmiş, sayın Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşılamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'nin resmi davetlisi olarak dün Çin'i ziyaret ettiğini, CICA Duşanbe Zirvesi ve G20 Osaka Zirvesi'nin ardından iki liderin bir ayda üçüncü kez görüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in resmi davetlisi olarak 2 Temmuz’da Çin’i ziyaret etti.

CICA Duşanbe Zirvesi ve G20 Osaka Zirvesi’nin ardından iki lider 1 ayda 3. kez görüştü. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 3, 2019

​Pekin'de ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı bulan iki liderin, ikili ilişkilerin ticaret, yatırımlar, Ar-Ge, bilim-teknoloji, sivil havacılık, turizm ve kültür alanlarında ilerletilmesi hususunda mutabık kaldığını ifade eden Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve Çin Devlet Başkanı Xi, Türkiye’nin Orta Koridor ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılması çalışmalarının hızlandırılmasını, bu sayede Tarihi İpek Yolu’nun Batı ve Doğu kapıları arasındaki bağlantının güçlendirilmesini kararlaştırdılar. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 3, 2019

​"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi, Türkiye'nin Orta Koridor ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılması çalışmalarının hızlandırılmasını, bu sayede Tarihi İpek Yolu'nun batı ve doğu kapıları arasındaki bağlantının güçlendirilmesini kararlaştırdılar.

Çin temaslarında, Uygurlar dâhil ikili ilişkilerin tüm veçheleri etraflıca görüşüldü.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Uygurların Çin’de huzur, esenlik ve refah içinde yaşamalarının yegâne temennimiz olduğunu ifade etmiş, bu meseledeki görüş ve beklentilerini muhatabına iletmiştir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 3, 2019

​Her iki taraf, uluslararası düzene ve çok taraflılığa yönelik ciddi meydan okumaların yaşandığı bir süreçte, bölgesel ve küresel güvenliğe, refaha ve istikrara katkı bağlamında stratejik işbirliği ilişkilerini ve temaslarını güçlendirme hususunda görüş birliğine vardı.

Çin temaslarında, Uygurlar dahil ikili ilişkilerin tüm veçheleri etraflıca görüşüldü. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Uygurların Çin'de huzur, esenlik ve refah içinde yaşamalarının yegane temennimiz olduğunu ifade etmiş, bu meseledeki görüş ve beklentilerini muhatabına iletmiştir.

Çin tarafı ayrıca, Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Türkiye'den bir heyeti Çin'e davet etmiş, sayın Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşılamıştır."

Çin tarafı ayrıca, Sincan Özerk Bölgesinde yaşayan Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Türkiye’den bir heyeti Çin’e davet etmiş, sayın Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşılamıştır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 3, 2019

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