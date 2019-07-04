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11:02 04 Temmuz 2019
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    Yarış motorlu kapkaççılar: Adrenalin olsun diye yaptık

    © DHA /
    Türkiye
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    Adana'da 'racing' diye adlandırılan yarış tipi motosikletle bir kadının içerisinde akıllı cep telefonu, bir miktar para ile kolye bulanan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, daha sonra boş bir arazide yakan Ömer Y. ve Furkan A., gözaltına alındı. Şüphelilerin  emniyette verdikleri ifadesinde "Adrenalin olsun diye yaptık" dediği öğrenildi.

    Olay, 29 Haziran saat 19.40'ta Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz Mahallesi 79048 sokakta meydana geldi. Elinde çantası ve alışveriş poşetiyle sokakta yürüyen Jale Didem Özyurteri'nin içerisinde akıllı cep telefonu, kolye ve bir miktar para bulunan çantası, racing diye adlandırılan yarış türü motosiklette bulunan 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

    Adana, kapkaççı
    © Fotoğraf : DHA
    Adana'da çaldıkları cep telefonunu beğenmeyip geri veren kapkaççılar tutuklandı
    Talihsiz kadın bu sırada taklalar atarak yaralandı. Durumu polise bildiren vatandaşlar, bir yandan da Özyurteri'yi sakinleştirmeye çalıştı. 

    250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

    Olayla ilgili harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 250 güvenlik kamerasını inceleyerek, motosiklet sürücüsünün Ömer Y. olduğunu ve kapkaç olayını gerçekleştiren yolcu kolcuğundaki kişinin ise Furkan A.  olduğunu belirledi. Kentteki bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Y. ve Furkan A., kısa sürede polis tarafından yakalandı.

    ​Emniyette sorgulanan iki şüphelinin verdikleri ifadede kullandıkları motosikleti 2 ay önce 35 bin TL'ye aldıklarını ve macera peşinde oldukları için kapkaç olayını gerçekleştirdiklerini, çaldıkları çantayı da içindeki eşyalarla birlikte Yüreğir ilçesindeki boş bir arazide yaktıklarını belirterek "Adrenalin olsun diye yaptık" dediği öğrenildi. Boş arazide inceleme yapan polis ekipleri de yanmış çanta ve içerisindeki malzemelere incelenmesi için el koydu.

    Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.

    Etiketler:
    Kolyeli Kız, Para, ifade, kapkaç, Cep telefonu, Adrenalin, Motor
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