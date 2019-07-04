Fatih Altaylı: Bakın yemin ediyorum, ben İstanbul’dan Ankara’ya 5 otomobillik konvoyla giden medya yöneticisi gördüm

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, çakarlı makam arabaları tartışmalarına değindi ve "Bakın yemin ediyorum, ben çok da uzakta bir yerde değil İstanbul’dan Ankara’ya 5 otomobillik konvoyla giden medya yöneticisi gördüm" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Kamuda araç tezgahı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Tabii şimdi bir yandan da gözümüz Ekrem Bey’de olacak. Özellikle de makam aracı konusunda. Bakalım 'makul'e kendinden mi başlayacak. Bakın dikkat edin tasarruf demiyorum. Makul diyorum" ifadesini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"Çünkü devlette uzunca bir süredir özellikle makam araçları konusunda 'makuliyet' diye bir şey kalmadı.

Aksine muazzam bir görgüsüzlük.

Eskiden bir bakan bir yerden bir yere giderken, tek bir eskort aracı ile giderdi. Güvenlik için.

Şimdi İçişleri, Dışişleri gibi riskli olanları bırakın, en alakasızı bile bir yerden bir yere 10 araçtan azıyla gitmiyor.

Ne kadar otomobil var ise konvoyda o kadar önemli oluyorsun sanki.

Bırakın bakanları, başbakanları, İstanbul Belediye Başkanları farklı mıydı?

Allah var sonradan görme diyemeyeceğimiz Kadir Topbaş bile önde arkada sıra sıra eskort, jammerlı güvenlik araçları falan derken 7-8 araçtan azıyla gezmezdi.

İşin öyle cılkı çıktı ki, medyaya bile sirayet etti.

Bunları gören bazı gazeteci arkadaşlar da heveslendi.

Bakın yemin ediyorum, ben çok da uzakta bir yerde değil İstanbul’dan Ankara’ya 5 otomobillik konvoyla giden medya yöneticisi gördüm.

Zaten sonra kamuda danışman oldu Allah tarafından.

O yüzden makul olan önemli.

Demiyoruz ki, dökülen otomobillerle gezin.

Ama makul olun lütfen.

Dünyada daha iyi bir ölçü birimi icat edilmedi.

Makuliyetten."