Efsane Ankara Ekspresi'nin ilk seferi için tüm biletler satıldı

İş insanlarının, sanatçıların ve demir yolu sevdalılarının "efsane tren" olarak nitelendirdikleri Ankara Ekspresi'nin yarın yapacağı ilk sefer için bütün biletler satıldı.
Yoğun talebin olduğu Ankara-Halkalı-Ankara hattında hizmet verecek tren, biri engelliler için olmak üzere 4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Toplam yolcu kapasitesi 311 kişi olan Ankara Ekspresi'nde 4 pulman vagonda 231 kişi, 4 yataklı vagonda da 80 yolcu seyahat edebiliyor.
İLK SEFERİNİ TAM DOLU GERÇEKLEŞTİRECEK
Tren ilk seferini 311 kişiyle tam dolu olarak gerçekleştirecek.
Ekspres, Ankara ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecek.
2012'DE YHT HATTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SEFERLERİNE ARA VERİLMİŞTİ
Ankara'dan yarın, İstanbul'dan 6 Temmuz'da başlamak üzere her gün karşılıklı işleyecek Ankara Ekspresi'nde seyahat eden yolcular trendeki restoranda yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Tamamı yataklı ve pulman vagonlardan oluşan Ankara Ekspresi'nin 1 Şubat 2012'de Gebze-Köseköy yüksek hızlı demir yolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle seferine ara verilmişti.
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