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12:29 04 Temmuz 2019
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    Nagehan Alçı

    Nagehan Alçı: Fatih Altaylı'nın yazısına artık ben de 'pes' dedim, apaçık çarpıtmış

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, köşe komşusu Fatih Altaylı'nın bir süredir kendisine takıldığını, laf attığını belirterek "Önceki seferlerde kendisine cevap vermemiştim ama dünkü yazısına artık ben de ‘Pes’ dedim. Benim yazdığım şeyi apaçık çarpıtmış. Hatta yazımda ifade ettiğimin tam zıttını ben yazmışım gibi anlatmış" dedi.

    Nagehan Alçı, Habertürk'te "Okuduğunu çarpıtmak üzerine" başlığıyla yayımlanan yazısında köşe komşusu Fatih Altaylı'yı eleştirdi.

    "Fatih Altaylı uzun zamandır sık sık köşesinden bana takılıyor ve laf atıyor. Bu işi artık seriye bağladı. Dün yine kulaklarımı çınlatmış. Bu kaçıncı oldu, sayamadım" diyen Alçı, devamında

    © Fotoğraf : YouTube
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    "Ama hiç rahatsız değilim. Medya aleminde bu tür takılmalar mesleğin tadı tuzudur" ifadesini kullandı.

    Alçı şunları kaydetti:

    "Önceki seferlerde kendisine cevap vermemiştim ama dünkü yazısına artık ben de ‘Pes’ dedim. Benim yazdığım şeyi apaçık çarpıtmış. Hatta yazımda ifade ettiğimin tam zıttını ben yazmışım gibi anlatmış.

    Altaylı’ya göre ben şöyle yazmışım: ‘Özgürlük ve Hukuk Partisi’nde Ali Babacan eşitler arasında birinci olacak’

    Oysa yazdığım şey kurulan bu cümlelerin tamamen asparagas olduğu yönündeydi.

    Babacan’ın başında olacağı Özgürlük ve Hukuk Partisi’nde 5 kişilik karar komisyonu olacağı yanlış bilgidir. Babacan’ın bu komisyon içinde ‘eşitler arasında birinci ve komisyon sözcüsü’ olduğu da yanlış bilgidir. Yazdığım bu.

    Galiba sevgili meslektaşım Altaylı’da okuduğunu farklı yansıtmak noktasında bir problem var. Daha önce başka mevzularda da okuduğunun tam aksine şeyler yazmıştı. Nezaketten ses etmemiştim ama dünkü yazısıyla kendi alanında bir rekor kırdı.

    Fatih Altaylı
    © Fotoğraf : Twitter
    Altaylı: Öcalan Brothers meselesi artık açıklığa kavuştu
    Önemli mevkilerde bulunmuş meşhur bir isim dünkü yazıdan sonra bana şu mesajı gönderdi:

    ‘Fatih aslında bu yazıyı sırf sizin Ertuğrul Özkök ile aile dostu olduğunuzu vurgulamak ve Babıali’ye bunu kendince duyurmak için yazmış. Bir kasıt var bu işte. Yazının gerisini de laf olsun diye doldurmuş.’

    Bu mesajdaki yorumun takdirini siz okurlarıma bırakıyorum ama benim Altaylı’nın okuduğu metni çarpıtması ile ilgili başka bir tezim var…

    KAFAMI KURCALAYAN SORU...

    Galatasaray Lisesi’nde faşist bir tarih öğretmeninin dünyaca ünlü liberal iktisatçımız Daron Acemoğlu’na ‘Daron ne biçim isim öyle? Böyle Türk ismi olmaz. Senin adın bundan böyle Süleyman olsun’ dediğini tam 1 yıl önce Habertürk’te bu köşeden sizlere aktarmıştım. Acemoğlu’nun bir başka sınıf arkadaşının şahit olduğu bu skandalı anlattığı video, sosyal medyada viral oldu. Mekteb-i Sultani’de yaşanan bu korkunç olayı herkes öğrendi.

    © AFP 2019 / Yasin AKGUL
    Prof. Dr. Acemoğlu: Radikal reformlara ihtiyaç var
    Herhalde o ırkçı tarih öğretmeni, Altaylı’nın da lisede hocası olmuştur. Benim merak ettiğim, acaba Türkçe-Edebiyat derslerine de bu tarih hocası gibi Türkçeden soğutan sevimsiz biri mi girdi de kendisini kötü etkiledi?

    Biliyorsunuz, Altaylı’nın Türk edebiyatının dev ismi Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk’a karşı da hep bir antipatisi oldu. Türkçe ve edebiyata karşı bu sevgisizlik acaba Acemoğlu’na travma yaşatan bu olay benzeri bir öğretmenden mi kalma diye merak ediyorum."

    Etiketler:
    AK Parti, Ali Babacan, laf, Tartışma, Medya, Habertürk TV, Nagehan Alçı, Fatih Altaylı
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