CHP'li Tanal: Akıllarınca İstanbul'da insanlara 'CHP'ye oy verme' cezası kesiyorlar

“Metrobüslerde şoförler klimaları açmıyorlar. Özellikle uzun olan yürüyen merdivenleri durdurmuşlar" diyen Tanal, şöyle devam etti:
"Yaşlılar zorluk çekmekte. Akıllarınca insanlara CHP ye oy verme cezası kesiyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu kötüleme kampanyaları başlatmışlar."
Bana gelen Mesaj:— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 4, 2019
Kamuoyunun Bilgisine
“Metrobüslerde şoförler klimaları açmıyorlar,
Özellikle uzun olan Yürüyen merdivenleri durdurmuşlar..
Yaşlılar zorluk çekmekte,
Akıllarınca insanlara CHP ye oy verme cezası kesiyorlar..
Ekrem imamoğlunu kötüleme kampanyaları başlatmışlar”
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