'Eski CHP'li vekil, kendisini savcı olarak tanıtan kişilere 2 milyon TL'sini kaptırdı' iddiası

Alınan bilgiye göre, önceki gün İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Remzi Özen, telefonda dolandırıldığını iddia etti.
2 MİLYON LİRAYI ŞANLIURFA'YA GİDİP TESLİM ETTİ
Arayan şahsın, isminin bu soruşturmadan çıkarılabilmesi için 2 milyon lira vermesi gerektiğini ifade ettiğini vurgulayan Özen, istenilen parayı bir bankadaki şahsi hesabından çekerek, 18 Haziran'da şüphelilerin bulunduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine götürüp teslim ettiğini kaydetti.
BU KEZ 3 MİLYON LİRA İSTEDİLER
İzmir'e döndükten sonra şüphelilerin tekrar kendisi ile irtibata geçtiğini aktaran Özen, 3 milyon lira daha istenmesi üzerine Çeşme ilçesinde bulunan arsasını satmak amacıyla tapuda satış işlemleri başlattığını dile getirdi.
Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmasının sürdüğü bildirildi.
Remzi Özen, milletvekilliğinin yanı sıra eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Alaçatı Belediye Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.
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