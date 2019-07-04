TÜSİAD heyeti İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'İstanbul'un kalkınmasında yer almak istiyoruz'

İBB Başkanı İmamoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır ile Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası'ndan oluşan TÜSİAD heyetini makamında ağırladı.
Basına kapalı gerçekleşen bir saatlik görüşmeden sonra TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamada yaptı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu ziyaretinde elbette son ekonomik gelişmeleri değerlendirdik. İstanbul’da iş dünyası ile istihdam ve sosyal konularda iş birliği yapacağız. TÜSİAD’a da bu konudaki işbirlikleri ve destekleri için teşekkürler. pic.twitter.com/C3WNAKuY7A— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 4 июля 2019 г.
TÜSİAD heyeti olarak yeni seçilen belediye başkanına tebrik ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Kaslowski, İstanbul'un kültürel miras ve ekonomik açıdan fevkalade önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
'İSTANBUL'UN TÜRKİYE'NİN KALKINMASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR'
İmamoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. İstanbul'un bu süreçteki tanımımızla en önemli karakterinin her alanda seferberlik olduğunu düşünüyoruz. Bu manada bize her kurumun, her birimin en üst seviyede destek vermesini istiyor ve diliyoruz" diye konuştu.
İMAMOĞLU: İSTANBUL İÇİN HEP BERABER ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ
İstanbul'da iş alemi, inanç dünyasıyla hiçbir kişiyi dışarıda bırakmadan kapsayıcı bir anlayışla hareket ederek bir iş birliği sürecini başlatacaklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:
İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.
'ŞU AN HİÇBİR İŞTİRAKTE ATAMAMIZ YOK'
Bir soru üzerine 8 Temmuz Pazartesi günü yapılacak Meclis toplantısına başkanlık yapacağını ve yürütülen faaliyetlerin canlı olarak yayımlanacağını belirterek, şunları aktardı:
"İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne bir atama yaptınız mı?" sorusuna İmamoğlu, "Yok. Şu anda iştiraklerle ilgili herhangi bir atama yok. Zaten oralarda genel kurul süreçleri var. Genel kurul süreçleriyle ilgili çağrımız var. Genel kurullar olduğu zaman zaten basına düşer. Şu anda hiçbir atamamız yok. Sadece İGDAŞ değil, hiçbir iştirakte atamamız yok" cevabını verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)