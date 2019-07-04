'Tunceli'de Anadolu Parsı görüntülendi' iddiası

Kişioğlu, hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çektiği görüntüleri daha sonra izleyen Kişioğlu'nun görüştüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, hayvanın Anadolu parsı olduğunu düşündüklerini söyledi.
Karşılaştığı hayvanı heyecanla görüntülediğini belirten Ahmet Kişioğlu, "Sabah 08.00 sıralarında yolda karşılaştığım bir hayvanı görüntüledim. Önce vaşak sandım ancak yuvarlak benekleri vardı. Vaşaktan büyük bir hayvandı, görüntüleri izledikten sonra Anadolu Parsı olduğunu anladım" dedi.
TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Anadolu Parsı'nın (Panthera pardus tulliana) günümüzde hayatta olup olmadığına dair birçok tartışma hala devam ediyor.
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