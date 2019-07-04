Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla dava açıldı

1993 yılında Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Astsubay Namık Ayhan Akbaba'nın annesi, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava açıldı.

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba’ya ‘’Cumhurbaşkanına hakaretten” soruşturma açılmış.



Evladını Şehit vermiş, yavrusunu kaybetmiş bir ana, davayı kaybetse ne yazar.



Bu ülkede adalet yok,

Bu ülkede anaların ahı var! pic.twitter.com/ayZdiJcy7o — Ali Mahir Başarır (@alimahir) 4 июля 2019 г.

​Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre, Akbaba’nın CHP'nin '5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması' etkinliğinde yaptığı konuşmadan dolayı açılan davanın iddianamesinde, Adalet Bakanlığı’nın 07.03.2019 tarihinde kovuşturma izni verdiği görüldü.

'APO'YA MEKTUP YAYINLATMANIZI NE YAPACAĞIZ?'

Konu ile ilgili Yeniçağ'a açıklama yapan Akbaba ise, kendisinin de hem TRT’ye hem de Adalet Bakanlığı'na tazminat davası açacağını söyledi.

Akbaba, "Ben şehit anasıyım. Bu vatan için evlat verdim. Ondan sonra da 3 tane asker gönderdim. Siz benim konuşmamı suç olarak mahkemelere taşıyorsanız eğer, kırmızı bültenle aranan 74 şehidin katili Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılıp konuşturulmasını, bebek katili Apo’ya mektup yayınlatmanızı ne yapacağız? Bu suç değil mi? Bu şehitlere saygısızlıktır, şehitlerin anasına, eşlerine, çocuklarına da hakarettir" diye konuştu.

CHP'nin etkinliğinde konuşan Akbaba, "AKP, FETÖ'cü değil mi? Her biriniz ayrı ayrı methediyordunuz. Orduya, emniyete, dine, eğitime, milletin içine FETÖ'cü soktunuz. Sizden bu hesap sorulacak. Ben bir anayım, cumhuriyet kadınıyım, Türk kadınıyım. 'Ne mutlu Türküm diyene' diyorum, içten diyorum, yürekten diyorum. AKP'ye sesleniyorum; benim oğlumun ayakkabı kutusu var, bununla gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bakın ayakkabısının altı çürümüş ama benim yüreğim kale gibidir. Siz neden ayakkabı kutusu denince kızıyorsunuz, siz kutularda para sakladınız, hırsızlık yaptınız. Her yerde başkomutan Recep Tayyip Erdoğan. Hayır efendim olamazsın, kabul etmiyorum. Herkes haddini bilsin, dönüp dolaşıp bu sizin ayağınıza dolanacak. Millet hesap soracak ondan korkuyorsunuz, kaçmadan hesap vereceksiniz" ifadesini kullanmıştı.

Akbaba'nın bu sözleri Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı.