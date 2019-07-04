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15:35 04 Temmuz 2019
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    Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla dava açıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba hakkında 5 Aralık 2017 tarihinde 'Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

    1993 yılında Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden Astsubay Namık Ayhan Akbaba'nın annesi, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava açıldı.

    ​Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre, Akbaba’nın CHP'nin '5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması' etkinliğinde yaptığı konuşmadan dolayı açılan davanın iddianamesinde, Adalet Bakanlığı’nın 07.03.2019 tarihinde kovuşturma izni verdiği görüldü.

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    Konu ile ilgili Yeniçağ'a açıklama yapan Akbaba ise, kendisinin de hem TRT’ye hem de Adalet Bakanlığı'na tazminat davası açacağını söyledi.

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    © Twitter
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    Akbaba, "Ben şehit anasıyım. Bu vatan için evlat verdim. Ondan sonra da 3 tane asker gönderdim. Siz benim konuşmamı suç olarak mahkemelere taşıyorsanız eğer, kırmızı bültenle aranan 74 şehidin katili Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılıp konuşturulmasını, bebek katili Apo’ya mektup yayınlatmanızı ne yapacağız? Bu suç değil mi? Bu şehitlere saygısızlıktır, şehitlerin anasına, eşlerine, çocuklarına da hakarettir" diye konuştu.

    CHP'nin etkinliğinde konuşan Akbaba, "AKP, FETÖ'cü değil mi? Her biriniz ayrı ayrı methediyordunuz. Orduya, emniyete, dine, eğitime, milletin içine FETÖ'cü soktunuz. Sizden bu hesap sorulacak. Ben bir anayım, cumhuriyet kadınıyım, Türk kadınıyım. 'Ne mutlu Türküm diyene' diyorum, içten diyorum, yürekten diyorum. AKP'ye sesleniyorum; benim oğlumun ayakkabı kutusu var, bununla gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bakın ayakkabısının altı çürümüş ama benim yüreğim kale gibidir. Siz neden ayakkabı kutusu denince kızıyorsunuz, siz kutularda para sakladınız, hırsızlık yaptınız. Her yerde başkomutan Recep Tayyip Erdoğan. Hayır efendim olamazsın, kabul etmiyorum. Herkes haddini bilsin, dönüp dolaşıp bu sizin ayağınıza dolanacak. Millet hesap soracak ondan korkuyorsunuz, kaçmadan hesap vereceksiniz" ifadesini kullanmıştı.

    Akbaba'nın bu sözleri Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı.

    Etiketler:
    Abdullah Öcalan, Osman Öcalan, Adalet Bakanlığı, TRT, AK Parti, FETÖ, Recep Tayyip Erdoğan, Dava, Cumhurbaşkanına hakaret, Şehit Anaları Derneği, Pakize Akbaba
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