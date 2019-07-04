AK Partili eski başkandan borcunu açıklayan CHP'li başkana dava: Mağduriyetime sebep oldu

Bursa Gemlik Belediyesi'nin bir önceki başkanı AK Partili Refik Yılmaz, yeni başkan CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'a belediyenin borcunu açıkladığı gerekçesiyle dava açtı. Yılmaz, söz konusu borcun 'gerçeğe aykırı' olduğunu belirtti ve durumun mağduriyetine sebep olduğunu ifade etti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinin önceki dönem belediye başkanı Yılmaz, yeni başkan Sertaslan hakkında, astığı bir afiş ile, belediyenin borcunun 101 milyon lira olduğu açıklaması nedeniyle dava açtı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ile göreve gelen Sertaslan'ı mahkemeye verdiğini belirtti.

Yılmaz, belediyenin borcunun 101 milyon lira olduğu açıklaması nedeniyle Sertaslan hakkında dava açtığını kaydetti.

Resmi evrakın fotoğraflarını da paylaşan Refik Yılmaz, 'Halkını kandıran CHP'li başkan mahkemede hesap verecek. Hani belediyenin borcu 101 milyon idi? Borcun belgelerini isteyince vergi mahremiyeti bahanesine sarılıp çamura yatmaya çalışıyor. Uydurulan borcun belgelerini vermeyen/veremeyen Uğur Sertaslan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yalan söyleyenden başkan olmaz' dedi.

Yılmaz fotoğrafını paylaştığı belgelerde "Sanık belediye başkanı, gerçeğe aykırı düzenletmiş olduğu borç döküm belgesini afiş halinde çarşı meydanına astırmasının ardından belediyenin resmi web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında haber yaptırmıştır. Gerçeğe aykırı borç belgesiyle herkesi kandırdığı gibi, şahsımın başarı ve itibarına gölge düşürmüş, söz konusu afişe dayanılarak yerel medyada birçok olumsuz haber yapılmış, günümüzün en etkili kitle iletişim aracından sosyal medyada yüzlerce paylaşım ve rencide edici yorumlar mağduriyetime sebebiyet vermiştir" ifadelerinin yer aldığı görüldü.