Tütünle mücadele için denetimler artırılacak

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Yüksek Kurul tarafından bağımlılık yapıcı maddeler ve davranışsal bağımlılıklara yönelik mücadelenin hassasiyetle yürütülmesi konusundaki irade net bir şekilde vurgulandı.
Bu kapsamda gelecek dönemin yol haritasına ilişkin toplantıda alınan kararlar paylaşıldı.
Buna göre, uyuşturucuyla mücadelede özellikle talep ile mücadele kapsamında danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin tamamını içeren kapsamlı yaklaşımla mücadeleyi pekiştiren faaliyetlere ağırlık verilecek.
Ayrıca rehabilitasyonun etkinliği artırılarak, zorunlu tedavi sürecini de içerecek şekilde, sonuç odaklı tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına zemin oluşturacak hukuki altyapı oluşturulacak. Uyuşturucu bağımlısıyla bu süreçte yaşadıkları travmaları en aza indirmek için bütüncül yaklaşıma, aileler ve yakınları da dahil edilecek.
Toplantıda denetimli serbestlik kapsamındakilere ilişkin de karar alındı. Bu kapsamda tedavi sadece denetimli serbestlik süresince değil, 5 yıl boyunca destek tedavi ve kontrolleri de yapılacak.
METRUK BİNALAR YIKILACAK
Öte yandan madde bağımlıları dahil birçok suça ortam sağlayan metruk binaların yıkımına kararlılık ve hızla devam edilerek, sokak ve parkların güvenliğine de ağırlık verilecek.
Tütün, nargile ve yeni nesil tütün ürünlerini (elektronik sigara ve diğerleri) içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatındaki ihtiyaçlar tespit edilerek, güncellenmesi önerilecek ve denetimler kolluk kuvvetlerinin desteğiyle artırılacak.
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULLARI OLUŞTURULACAK
"Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede kurumlararası iş birliği güçlendirilecek.
Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde oyun salonları ve internet kafelerle ilgili mevzuattaki ihtiyaçlar tespit edilerek güncellenmesi yapılacak.
Davranışsal bağımlılıklar ile ilgili mücadele eylem planı yürürlüğe girecek.
Bu çalışmaların yerelde etkin şekilde yürütülmesini sağlamak üzere il ve ilçelerde oluşturulacak Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulları, çalışmalarına başlayacak."
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