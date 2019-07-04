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15:35 04 Temmuz 2019
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    Tütünle mücadele için denetimler artırılacak

    © AA /
    Türkiye
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    Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda, tütün, nargile ve elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerini içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatındaki ihtiyaçlar tespit edilerek, güncellenmesinin önerilmesi ve denetimlerin kolluk kuvvetlerinin desteğiyle artırılması kararı alındı.

    © AA /
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    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeniden yapılandırılan ‘Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve ilgili kurumların katılımıyla dün ilk toplantısını yaptı.

    Toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Yüksek Kurul tarafından bağımlılık yapıcı maddeler ve davranışsal bağımlılıklara yönelik mücadelenin hassasiyetle yürütülmesi konusundaki irade net bir şekilde vurgulandı.

    Merkez Bankası
    © AA /
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    Bireyde ve toplumda yıkıcı etkilere yol açan ve küresel bir sorun olan bağımlılıkla mücadelede kurumlar kadar toplumun da sorumluluğunun göz ardı edilmemesi ve kapsayıcı bir toplumun iyileştirici gücünün olduğuna dikkat çekildi.

    Bu kapsamda gelecek dönemin yol haritasına ilişkin toplantıda alınan kararlar paylaşıldı.

    Buna göre, uyuşturucuyla mücadelede özellikle talep ile mücadele kapsamında danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin tamamını içeren kapsamlı yaklaşımla mücadeleyi pekiştiren faaliyetlere ağırlık verilecek.

    Ayrıca rehabilitasyonun etkinliği artırılarak, zorunlu tedavi sürecini de içerecek şekilde, sonuç odaklı tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına zemin oluşturacak hukuki altyapı oluşturulacak. Uyuşturucu bağımlısıyla bu süreçte yaşadıkları travmaları en aza indirmek için bütüncül yaklaşıma, aileler ve yakınları da dahil edilecek.

    Sigara
    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Cezaevlerinde, bağımlılara yönelik sunulan danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçleri daha da etkin hale getirilecek.

    Toplantıda denetimli serbestlik kapsamındakilere ilişkin de karar alındı. Bu kapsamda tedavi sadece denetimli serbestlik süresince değil, 5 yıl boyunca destek tedavi ve kontrolleri de yapılacak.

    METRUK BİNALAR YIKILACAK

    Öte yandan madde bağımlıları dahil birçok suça ortam sağlayan metruk binaların yıkımına kararlılık ve hızla devam edilerek, sokak ve parkların güvenliğine de ağırlık verilecek.

    Tütün, nargile ve yeni nesil tütün ürünlerini (elektronik sigara ve diğerleri) içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatındaki ihtiyaçlar tespit edilerek, güncellenmesi önerilecek ve denetimler kolluk kuvvetlerinin desteğiyle artırılacak.

    BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULLARI OLUŞTURULACAK

    sigara
    © Fotoğraf : DHA
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    Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısında alınan diğer kararlar ise şöyle:

    "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede kurumlararası iş birliği güçlendirilecek.

    Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde oyun salonları ve internet kafelerle ilgili mevzuattaki ihtiyaçlar tespit edilerek güncellenmesi yapılacak.

    Davranışsal bağımlılıklar ile ilgili mücadele eylem planı yürürlüğe girecek.

    Bu çalışmaların yerelde etkin şekilde yürütülmesini sağlamak üzere il ve ilçelerde oluşturulacak Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulları, çalışmalarına başlayacak."

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    Etiketler:
    Serkan Topaloğlu, Sezai Uçarmak, Nureddin Nebati, Mehmet Cahit Turhan, Fahrettin Koca, Ziya Selçuk, Süleyman Soylu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Murat Kurum, Zehra Zümrüt Selçuk, Abdulhamit Gül, Fuat Oktay, Resmi Gazete, elektronik sigara, Nargile, Tütün, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu
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