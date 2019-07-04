AK Partili Sorgun: Sivas ve Başbağlar katliamlarının aydınlatılamayan yönleri var

AK Partili Sorgun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 26 yıl önce Madımak Otel'de 33 kişinin katledildiğini, bu olaydan üç gün sonra da Erzincan Başbağlar'da 33 kişinin katledildiğini belirtti.
Sorgun, 1980 öncesinde Çorum'da, Maraş'ta tezgahlanan Alevi-Sünni tezgahının, birilerine göre tam hedefine ulaşamadığını, bunun devamı olarak Sivas ve Başbağlar üzerinden bu kirliği oyunun yine oynanmak istendiğini ifade etti.
AK Partili Sorgun, "12 Eylül öncesinde sağ-sol çatışması tezgahlarıyla ülkemizi yoranlar ve arkasından Alevi-Sünni, sağcı-solcu tezgahıyla bizi yoranlar, kendi emperyal emellerine doğru yol almışlardı. Bugün de Suriyeliler provokasyonu ile Türk, Kürt, Arap etnisiteleri üzerinden ülkemizi içeriye hapsederek hemen dibimizde kukla terör devletçikleri kurma ve Doğu Akdeniz'in petrol ve doğalgazını paylaşma peşindeler. Önce 82 milyon bir ve beraber olarak, arkasından da mezhebi, meşrebi, ırkı, dini, dili ne olursa olsun bölge halkları olarak, bölgenin imkanlarını, kaynaklarını adilane bir şekilde paylaşmalıyız. Küresel emperyalizmin sömürüsüne bırakmamalıyız" diye konuştu.
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