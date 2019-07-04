Kayıt
17:04 04 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

    AK Partili Sorgun: Sivas ve Başbağlar katliamlarının aydınlatılamayan yönleri var

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12

    AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Sivas ve Başbağlar katliamlarına ilişkin, "Aradan 26 yıl geçmiş olmasına rağmen her iki katliamın da acısı hâlâ yüreklerde ve taze. Her iki olayın da tam aydınlatılamayan, açıklığa kavuşturulamayan yönleri var" dedi.

    AK Partili Sorgun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 26 yıl önce Madımak Otel'de 33 kişinin katledildiğini, bu olaydan üç gün sonra da  Erzincan Başbağlar'da 33 kişinin katledildiğini belirtti.

    © AA / Muhammed Yaylalı
    Karamollaoğlu: Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı
    Başbağlar'da, bir akşam saatinde 28'i cami cemaati olmak üzere, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 33 canın köyü basan teröristlerce katledildiğini söyleyen Sorgun, "Aradan 26 yıl geçmiş olmasına rağmen her iki katliamın da acısı âlâ yüreklerde ve taze. Her iki olayın da tam aydınlatılamayan, açıklığa kavuşturulamayan yönleri var" diye konuştu. 

    Sorgun, 1980 öncesinde Çorum'da, Maraş'ta tezgahlanan Alevi-Sünni tezgahının, birilerine göre tam hedefine ulaşamadığını, bunun devamı olarak Sivas ve Başbağlar üzerinden bu kirliği oyunun yine oynanmak istendiğini ifade etti.

    AK Partili Sorgun, "12 Eylül öncesinde sağ-sol çatışması tezgahlarıyla ülkemizi yoranlar ve arkasından Alevi-Sünni, sağcı-solcu tezgahıyla bizi yoranlar, kendi emperyal emellerine doğru yol almışlardı. Bugün de Suriyeliler provokasyonu ile Türk, Kürt, Arap etnisiteleri üzerinden ülkemizi içeriye hapsederek hemen dibimizde kukla terör devletçikleri kurma ve Doğu Akdeniz'in petrol ve doğalgazını paylaşma peşindeler. Önce 82 milyon bir ve beraber olarak, arkasından da mezhebi, meşrebi, ırkı, dini, dili ne olursa olsun bölge halkları olarak, bölgenin imkanlarını, kaynaklarını adilane bir şekilde paylaşmalıyız. Küresel emperyalizmin sömürüsüne bırakmamalıyız" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Sivas katliamı için 'olay' ve 'provokasyon' diyen İmamoğlu ile Yavaş'a tepki: Önümüzdeki seçimlerde görüşmek üzere
    Alevi dernekleri, Ankara'da Madımak Müzesi kuracak
    İmamoğlu, Madımak anmasında türkü söyledi: Bu katliama neden olan zihniyetin bu ülkeden defolup gitmesini istiyorum
    Etiketler:
    12 Eylül, Çorum, Petrol, Doğalgaz, Doğu Akdeniz, Sünni, Alevi, Suriyeliler, Başbağlar, Sivas Katliamı, AK Parti, Ahmet Sorgun
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kırım'daki sanatoryumda sabah antrenmanı, 1954
    Arşiv kareleriyle Sovyet Kırımı’na yolculuk
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet