FETÖ'den yargılanan yazar Uğurluel'in adli kontrol şartı kaldırıldı: Cemaatin yasaklı yazarlarındanım

FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Uğurluel ile avukatı katıldı.
Tanık Selim Demir’in ifadesine yönelik konuşan sanık Uğurluel, "Ben yıllardır tur yapan bir insanım. Gezdirdiğim kişileri tanımam. Sadece gezi amaçlı turlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Örgütsel bir faaliyet değildir" ifadelerini kullandı.
'UĞURLUEL'İN KİTAPLARI NT'DE SATILMADI'
"Ben Timaş yayınlarının yayıncısıyım. Talha Uğurluel’i yazmış olduğu kitaplardan tanırım. 2009 yılından bu yana yaklaşık 8 tane kitabı yayınlandı. 2009-2012 yılları arasında, hatta kayyum atanana kadar NT mağazalarında Talha Uğurluel’e ait kitaplar raflarda yer almadı. 2013 yılında bizzat Kaynak Holding’in Bulgurlu’daki binasına gittim. Sorumlu olduğu söylenen Reşit Haylamaz ile görüştüm. Bana bizim yayınevimizde daha önceden basılan kitap sahiplerinin başka yayın şirketlerinde basılması halinde satışını yapmıyoruz dedi. Ben kitaplarının içeriklerinin zengin olduğunu söylesem de Uğurluel’i sevmediklerini söyledi."
'TÜRKİYE'DE 3 YA DA 4 YASAKLI YAZAR VAR'
Uğurluel’in ardından savunma yapan sanık avukatı Hakan Tunçkol, "Müvekkilim bu örgütün en zirvede olduğu dönemde editörlük görevini bırakmıştı. Kendi görüşünü görevini bırakarak belli etmiştir. Tanığın beyanında geçen Reşit Haylamaz örgütün en üst düzey yöneticilerinden biridir. Bildiğimiz kadarıyla 44. sıradadır” dedi.
'MACERACI' YENİ'NİN BİR SONRAKİ DURUŞMAYA TANIK OLARAK ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme, 'Maceracı' olarak bilinen ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Murat Yeni’nin bir sonraki duruşmaya tanık olarak zorla getirilmesine karar verildi.
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