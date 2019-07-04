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18:38 04 Temmuz 2019
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    Kömürspor'da oynayan profesyonel futbolcu maden ocağında çalışmaya başladı

    © AA /
    Türkiye
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    Zonguldak Kömürspor'un 18 yaşındaki profesyonel futbolcusu Yağız Kandemiroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınan bin işçi için yapılan kurada adının çıkmasının ardından maden ocağında çalışmaya başladı.

    Zonguldak maden işçileri
    © AA / Ferdi Akıllı
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    TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un altyapısından yetişen ve geçen yıl kulüple sözleşme imzalayan Yağız Kandemiroğlu (18), TTK'ye bin işçi alımı için başvuru yaptı. 

    Noter huzurunda 3 Mart'ta çekilen kurada, maden ocağına pano ayak üretim işçisi olarak girmeye hak kazanan Kandemiroğlu, sağlık ve güvenlik soruşturmasının ardından TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde madenci olarak iş başı yaptı. 

    Yağız Kandemiroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı kuyu başında gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolculuk kariyerine devam ederken maden işçisi olarak da çalışmayı da  sürdüreceğini söyledi. 

    'MADENCİ RUHU İLE OYNUROYRDUK, ŞİMDİ MADENE GİRDİK'

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    © Sputnik /
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    Yer altında maden işçisi olarak çalışmanın zor olduğunu belirten Kandemiroğlu, şunları ifade etti:

    "Her maceranın bir sonu vardır. Yıllardır futbol oynuyordum ve aynı zamanda okuyordum. TTK'ye alım sırasında 35 bin kişi başvurdu ve bin maden işçisi kurada işe girdi. Ben de başvuru yapan ve bin kişi içerisine girenler arasındaydım. Hayatım böyle çizildi ve ben de böyle devam ettim. Allah böyle nasip etti. Babam da zaten özel bir maden ocağında maden işçisi. Madencilik babadan oğula geçen bir meslek oldu. Zonguldakspor'un adı Kömürspor, şimdi madende kömür çıkartıyorum. Zonguldak'ın kömürü meşhurdur ve bunu her yerde gururla söylüyoruz."

    Kandemiroğlu, babasının madene işe girmesini çok istediğini, annesinin ise bu konuda  çekinceli olduğunu dile getirdi.

    Madene girmeye hak kazandığında takım arkadaşlarının arayıp tebrik ettiğini söyleyen Kandemiroğlu, "Futbol hayatıma da devam edeceğim. Kozluspor ile görüştük ve anlaştık. Transfer sezonunun açılmasını bekliyorum." dedi. 

    Madenci olmanın zorluğunu işe başlayınca daha iyi anladığını vurgulayan Kandemiroğlu, şunları kaydetti:

    "Babam işten gelirdi, yorgun olurdu. Ben, 'Baba ne yaptın da bu kadar yoruldun?' derdim ama madene girince gördüm. Madencilik çok zor ve farklı bir meslek. Yerin altı çok farklı bir duygu. Zaten yerin altındasın ama dışarıdan bakıldığında kolay geliyor. Yer altına alışmak zor oldu. İlk defa yer altına girdim. 18 yaşımdayım ve buradaki en küçük maden işçisi benim ama güzel dostluklar var. Soframızı beraber kurup, beraber yiyoruz. Madencilik gerçekten anlatılmaz yaşanır, çok ayrı bir meslek. Zonguldak Kömürspor'da madenci ruhu ile oynuyorduk, şimdi maden ocağına girdik madenci ruhuyla kömür çıkartıyoruz, çalışıyoruz." 

    Etiketler:
    Maden ocağı, futbolcu, Zonguldak
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