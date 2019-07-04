CHP'nin KYK önergesi AK Parti'li ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi

CHP'nin öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiği araştırma önergesi, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrencilerin KYK'ye olan kredi borçlarının ödenmesinin kolaylaştırılması için araştırma önergesi verdi.

CHP'li Aydın'ın önergesine İYİ Parti de destek verdi ancak önerge AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Gençlerimizin KYK’ya olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiğim araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Takdir sizlerin... #KYKBorcuBelimiziBüktü#kyk #kykborcu#ÖnümdekiEngelKYKBorcu — Erkan AYDIN (@erkanecz) July 4, 2019

​Aydın Twitter hesabından "KYK borçlarının yükü altında ezilen gençlerimizin borçlarını ödemesinin kolaylaştırılması için verdiğim araştırma önergesi üzerine yaptığım konuşma. Konunun takipçisi olmayı sürdüreceğim" dedi ve Meclis'deki konuşmasının videosunu paylaştı.

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