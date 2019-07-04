BELBİM: 65 yaş üstü kartları iptal edilmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden BELBİM (Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.), 65 yaş üzeri yolcuların ulaşım kartlarının iptal edileceği iddiaları üzerine açıklama yaptı. BELBİM’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kartların iptal edileceği söylentilerine itibar edilmemesi belirtildi.

BELBİM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada ’65 yaş üstü kartı iptal edilecek’ gibi gerçek dışı söylentiler çıkması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. 65 yaş kartı ile hali hazırda 985 bin vatandaşımız toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanmaktadır. 65 yaş kartı hala aktif olarak kullanılmakta olup vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etmek isteriz.”

​Son dönemde sosyal medyada paylaşılan iddialarda, İstanbul’da 65 yaş ve üzeri yolcuların kullandığı kartların iptal edileceği öne sürülmüştü.