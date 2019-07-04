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20:06 04 Temmuz 2019
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    Çorlu tren kazası davasında heyetin çekilme talebi reddedildi, dava aynı mahkemeye iade edildi

    © AA / Süleyman Coşkun Bozyel
    Türkiye
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    Çorlu tren kazası davasında mahkeme heyetinin herhangi bir reddi hakim talebi olmadığı halde aldığı davadan çekilme kararı, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, dosyayı 1. Ağır Ceza Mahkemesine iade etti.

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Çorlu tren faciasında yakınlarını yitiren ailelerden AYM önündeki polis müdahalesine tepki
    Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen sene meydana gelen tren kazasına ilişkin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi 4 sanığın dün yargılandığı duruşmada, yaşanan olaylar nedeniyle davadan çekilen 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını değerlendirdi.

    Heyet, davadan çekilmenin CMK'nin 30/2 maddesine uygun olmadığına karar vererek, dosyayı işlemlerin yapılması için 1. Ağır Ceza Mahkemesine iade etti.

    Çorlu ilçesinde geçen sene meydana gelen tren kazasına ilişkin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi 4 sanığın yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti, duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen avukatların kendilerini suçlaması nedeniyle davadan çekildiğini açıklamış, dosya Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. 

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    Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

    Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede "Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 ile 15 yıl arasında cezalandırılmaları istenmişti.

     

     

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    Etiketler:
    Dava, Çorlu Tren Kazası, Çorlu, Türkiye
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