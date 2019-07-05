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05:09 05 Temmuz 2019
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    ÖKK Komutanı yıllar sonra ilk kez konuştu: 'ABD'li askerlere o çuvalı yedirirdik'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Türkiye ile ABD arasında yaşanan 'en büyük kriz' olarak tarihe geçen 'çuval' hadisesinin en önemli isimlerinden biri olan dönemin Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, 16 yıl sonra ilk kez açıklamada bulundu.

    Adana'daki İncirlik 10.Tanker Üs Komutanlığında bir ABD askerinin başına çuval geçirme girişiminde bulunulmasıyla ilgili Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 3 sanığın on ikişer yıl hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşma sonrası sanıklar Yalçın Semir Akarsu (sağ2) ile Cenk Kızılırmak (sağda) adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.
    © AA / Neşet Karadağ
    ABD askerinin başına çuval geçirme girişimine beraat
    Türk askerinin olaydan yakın bir zaman öncesine kadar 'düşman gibi yaklaşan herkese silahlı karşılık verme' emri olduğunu ancak bunun Nisan 2003'te dönemin komuta kademesi tarafından değiştirildiğini anlatan Kılıçaraslan, bu nedenle ABD'lilere karşı silah kullanılmadığını anlattı ve "Eğer o gün silah kullanma iznimiz olsaydı ABD'lilere o çuvalları yedirirdik" diye ekledi.

    4 temmuz 2003 tarihinde Irak Süleymaniye'de meydana gelen olayda, Türk Özel Kuvvetleri mensubu 3 subay ve 8 astsubay, karargahları basılarak göz altına alınmış, başlarına çuval geçirilerek tutuklanmıştı.

    O dönemde Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı sıfatıyla Silopi'de görevli olan Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, Yeni Şafak gazetesine açıklamalarda bulundu.

    İLK SKANDAL KERKÜK'TE YAŞANDI

    22 Nisan 2003 günü, Erbil’deki Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda görev yapan Türk askerleri, "Türkiye’den gelen bir insani yardım konvoyuna eskortluk etmek üzere" gittikleri Kerkük’te gözaltına alınmış, ertesi gün de Amerikan askeri personeli eşliğinde Türkiye’ye gönderilerek, Irak’tan sınırdışı edilmişlerdi.

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    © AA / Dursun Aydemir
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    O döneme dair önemli hatırlatmalarda bulunan Kılıçarslan, 2002 Aralık ayında olası bir Irak harekatı öncesinde tedbir olarak hazırlanan plan ve emirlere ilişkin de bilgi verdi.

    "PKK düşman, KYB-KDP ve Koalisyon Güçleri (ABD ve diğerleri) dosthane tutum sergilemedikleri sürece silahla karşılık verilecektir"emrini Kuzey Irak'ta görevli askeri personele ilettiklerini açıklayan Kılıçarslan, şöyle devam etti:

    "Kerkük'teki malum hadise yaşanınca biz yeniden Ankara'ya yazı yazdık ve bundan sonra bu tür bir olay olursa nasıl davranmamız gerektiği konusunda angajman kuralını bizlere bildirmelerini istedik.

    Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 2003 yılı Mayıs ayının ortasında 'ABD ve koalisyon unsurları ile çatışma ortamı yaratılmayacak, dostane işbirliği içerisinde çalışılacaktır' emrini bize iletti. Bu emir her ne şart olursa olsun, Türk askerinin silah kullanmasının önüne geçen emirdi."

    '4 TEMMUZ'DA İSTESEK HEPSİNİ ÖLDÜRÜRDÜK'

    Emekli Tuğgeneral Kılıçarslan, 4 Temmuz'da yaşananlarla ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu.

    11 Türk askerinin görev yaptığı yere ABD'lilerin 150 askerle geldiklerini kaydeden Kılıçarslan, "Emir verilse ABD'li askerlere karşı konması mümkün müydü?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Eğer düşman unsurlara silahla karşılık verme hakkımız olsaydı, özel kuvvetler personeli olan Mehmetçiklerimiz ABD'lilerin hepsini orada öldürürdü."

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    Kılıçarslan, şöyle devam etti:

    "Şunu net bir şekilde bilmemiz lazım; ABD'den Türkiye'ye dost olmaz. Ortadoğu'da Türkiye'nin güçlü olmasını kesinlikle istemediler, istemeyecekler de. Bu yaşananların ardından ABD'li komutan John Slyvester, Genelkurmay Karargahı'na gelerek benimle çalışmak istemediklerini Hilmi Özkök'e iletti. Ben de bu yaşananların ardından ABD'nin istemediği bir komutan olduğum için emekli edildim."

    Yaşananların 1 numaralı sorumlusunun dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök olduğunu öne süren Kılıçarslan, Çuval hadisine ilişkin tüm ayrıntıları yakın zamanda yazacağı kitapta anlatacağını, bu olayda kamuoyunun bilmediği çok farklı ayrıntılar olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    çuval, TSK, Irak, ABD, Türkiye
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