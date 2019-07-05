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09:46 05 Temmuz 2019
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    Ahmet Hakan

    Ahmet Hakan: Yuh artık, Atatürk’ü de Fethullah’a bulaştırdılar

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun makam odasına astırdığı Atatürk fotoğrafı hakkında ileri sürülen bir iddiaya tepki gösterdi. Hakan, "Yuh artık, Atatürk’ü de Fethullah’a bulaştırdılar" dedi.

    Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Yuh artık, Atatürk’ü de Fetullah’a bulaştırdılar" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ekrem İmamoğlu’nun makam odasına astırdığı bir Atatürk fotoğrafı var ya. İktidar yanlısı bir yazar, işte bu fotoğrafla ilgili bir iddia ortaya attı. O yazarın iddiasına göre güya bu fotoğraf 1924’te Fetullah’ın memleketi Erzurum Pasinler’de çekilmiş. Atatürk’e derdini anlatan adam da Fetullah’ın Halil adlı dedesiymiş" ifadesini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Lefteris Pitarakis
    İmamoğlu: Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz, belediyede yardımcılarım, müdürlerim kadın olacak
    Hakan şöyle devam etti:

    "Peki gerçek ne? Gerçek şu:

    Bu fotoğraf 1930’da Tokat’ta çekildi. Atatürk’e derdini anlatan adamın da Fetullah’la Metullah’la uzak yakın alakası yok.

    Bu türden uydurma iddialarla...

    Dedesi, ninesi falan üzerinden bile olsa ’Fetullah’ adını...

    Atatürk’le birlikte ananlar şunu bilmelidirler ki...

    Fetullah, eğer Atatürk devrinde yaşasaydı, bırak darbe yapacak kadar devlete sızmayı falan...

    Vücudundaki bir tüyü bile kaldırmaya cüret edemezdi.

    İLK SINAV: TAKSİM MEYDANI

    ‘Ekrem İmamoğlu farkı’ diye bir şey olacaksa...

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
    © AA / Orhan Akkanat
    İmamoğlu: Taksim Meydanı'ndaki düzenleme öncelikli
    Bu fark, Taksim Meydanı’nda ortaya çıkmalıdır.

    En kısa zamanda...

    Beton dışında bir numarası olmayan, baktığımızda içimizi karartan, evin salonunu saksıda çiçekle dekore eder gibi dekore edilmiş şu ucube Taksim Meydanı’nı...

    Mis gibi bir meydana dönüştürürse...

    Ekrem İmamoğlu’nu...

    İlk alkışlayan ben olacağım.

    BÜLENT ARINÇ NEREDE HAKLI, NEREDE HAKSIZ?

    İslami ve insani konusu

    HAKLI: Arınç’ın açıklamasının orijinaline baktım. Söylediği şu:

    ‘Ben gerektiğinde kendi arkadaşlarımı, başbakanımı, hükümeti eleştirdim, bu benim hem insani hem İslami görevim’ diyor açıklamasında...

    Bu da benim yorumum:

    Açıklaması alenen ve resmen çarpıtılmış! ’Erdoğan’ın yanında olmam hem insani, hem İslami görevim’ demiş gibi yansıtılmış.

    Bülent Arınç burada baştan sona haklı.

    Bülent Arınç
    © AA / Halil Sağırkaya
    Arınç'tan 'zam' iddialarına yanıt: Maaş zammı yetkisi Erdoğan'da
    Edepsiz konusu

    YARI HAKLI: Arınç’ın açıklamasının orijinaline baktım. Söylediği şu:

    ‘Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldum. Kaç para aylık alacaklar? Birisi 13 bin alacak diyor, birisi 15 bin alacak diyor. Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki bir takım edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar.’

    Bu da benim yorumum:

    Yalan yanlış yorum yapmak edepsizlik olabilir ama Bülent Arınç’ın ne alacağını düşünmek ve bunun üzerine yorum yapmak asla edepsizlik değildir.

    Bülent Arınç bu konuda yarı haklı, yarı haksız.

    Vekilin maaşı konusu

    HAKSIZ: Arınç’ın açıklamasının orijinaline baktım. Söylediği şu:

    ‘Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar alıyor? Seni ne ilgilendiriyor kardeşim.’

    Bu da benim yorumum:

    Milletin vergileriyle maaş alan milletvekilinin de emeklisinin de ne kadar maaş aldığı milleti bal gibi de ilgilendirir kardeşim.

    Bülent Arınç bu konuda mutlak haksız."

    Etiketler:
    Fethullah Gülen, Fotoğraf, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beylikdüzü Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan
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