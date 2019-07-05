Albayrak: Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide somut iyileşmeleri çok net gördüklerini belirterek "Enflasyonu bugün yıllık hedeflediğimiz rakamın altında 15.7 olarak gördük" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'daki finansal kurumlar toplantısında konuşuyor.

Banka dışı finans sektörüne destek olmaları gerektiğini söyleyen Albayrak, sektörün önemli bir görevi olduğunu belirterek, "Bugünden sonra da gerekli tüm adımları atacağız. Nihai hedefimiz Türkiye'nin hak ettiği noktaya en kısa sürede gelmesini sağlamak" dedi.

Albayrak şunları söyledi:

"Son 6 yılda yaşadıklarımıza bakıldığında, ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğumuz ortada. Türkiye artık gelebilecek kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edevcek tecrübeler kazandı.

Herkese söylüyorum içimiz rahat olsun, dostlarımıza da söylüyorum. Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Eski taktikler ve teknikleri biliyorsunuz, Türkiye artık birlikte potansiyeliyle, güçlü adımlarla kazandıracak bir ülke.

En önemli hedeflerimizden biri yüksek enflasyonla mücadeleydi. Yılın ilk 6 ayında yıllık hedeflediğimiz rakamın bile altında 15,7 enflasyonu görmüş olduk. Enflasyonu finansal saldırılara maruz kaldığımız tarihin öncesinde taşımış olduk. Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının çok daha gerilere ifade edebiliriz. Yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere ilerleyeceğiz. Enflasyonla mücadelemizi daha ileriye taşımak için tarımsal üretime destek veriyoruz."