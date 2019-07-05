Albayrak: Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'daki finansal kurumlar toplantısında konuşuyor.
Albayrak şunları söyledi:
"Son 6 yılda yaşadıklarımıza bakıldığında, ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğumuz ortada. Türkiye artık gelebilecek kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edevcek tecrübeler kazandı.
Herkese söylüyorum içimiz rahat olsun, dostlarımıza da söylüyorum. Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Eski taktikler ve teknikleri biliyorsunuz, Türkiye artık birlikte potansiyeliyle, güçlü adımlarla kazandıracak bir ülke.
En önemli hedeflerimizden biri yüksek enflasyonla mücadeleydi. Yılın ilk 6 ayında yıllık hedeflediğimiz rakamın bile altında 15,7 enflasyonu görmüş olduk. Enflasyonu finansal saldırılara maruz kaldığımız tarihin öncesinde taşımış olduk. Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının çok daha gerilere ifade edebiliriz. Yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere ilerleyeceğiz. Enflasyonla mücadelemizi daha ileriye taşımak için tarımsal üretime destek veriyoruz."
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