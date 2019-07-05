Silifke Belediye Başkanı Aktan'ın başından vurduğu kız kardeşi yaşamını yitirdi

Aktan'ın cenazesinin ilçede toprağa verileceği belirtildi.
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı.
Mersin'de Silifke İlçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi hayatını kaybetti.
Aktan'ın cenazesinin ilçede toprağa verileceği belirtildi.
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı.
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