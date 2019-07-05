Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Lüks yatta poz verdiler

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Mehmet Aydın'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor.

Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor.

DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Bu arada kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

KAYINPEDERİNİ İŞTEN ÇIKARMIŞ

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın kayınpederi olan davanın firari sanığı Hakan Soysal, 1 Temmuz 2017 tarihinde davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giderek teslim oldu. İfadesinin ardından serbest bırakılan Hakan Soysal sahibi oldukları şirketi Çiftlik Bank´a sattıklarını, ücretli olarak çalışmaya başladıklarını, 1 ay sonra da işten çıkarıldıklarını öne sürdü.

Hakan Soysal, Mehmet Aydın ilk defa kızını istemeye geldiği 2017 yılı Ocak ayında gördüğünü söyledi. Soysal, düğünden bir ay sonra da Uruguay´a gittiklerini belirterek, "Kızım oradan arayıp Türkiye´ye gelmek istediğini söyledi. Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş. Kızımı başka kadınlarla aldatmış. Bunun üzerine bir bahane ile kızımın Türkiye´ye gelmesini sağladık. Bir daha da göndermedim" dedi.

Mehmet Aydın'ın teklifi üzerine ortakları ile birlikte sahibi oldukları şirketi, Mehmet Aydın´a 2017 yılının Eylül ayında Çiftlik Bank´a sattıklarını söyleyen Hakan soysal, "Ancak 1 ay kadar şirkette maaşlı eleman olarak çalışmaya devam ettik. Bir ay sonra şirketin yöneticisi bizi işten çıkardı. Yeni şirket kurup Bursa Çiftlik Bank´ın şarküterisine gıda ürünleri sattık" dedi.

Mehmet Aydın'ın kendisine bilgisayar yazılım işi yaptığını söylediğini kaydeden Hakan Soysal, "Kızımla evlenmeden önce etraftan yaptığım araştırmada bilgisayar yazılım işi yaptığını öğrenmiştim. Herhangi bir sabıkası olmadığını da karakoldan yaptığım araştırmada öğrendim" dedi.

'KIZIMA KÖTÜ DAVRANIYORMUŞ, UYUŞTURUCU KULLANIYORMUŞ'

Düğünden bir ay sonra kızı Sıla Aydın ve Mehmet Aydın´ın Uruguay´a gittiğini söyleyen Hakan Soysal, "Kızım oradan arayıp Türkiye´ye gelmek istediğini söyledi. Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş. Kızımı başka kadınlarla aldatmış. Bunun üzerine bir bahane ile kızımın Türkiye´ye gelmesini sağladık. Bir daha da göndermedim.Kızım Bursa Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava sürüyor" dedi.

TEHDİT İDDİASI

Mehmet Aydın'ın korumalarını evine göndererek kendisini tehdit ettiğini söyleyen Hakan Soysal, "O zaman şikayetçi olmadık. İleri sürülen dolandırıcılık davasını kabul etmiyorum. Kaldı ki sattığımız şirkette sigortalı olarak çalışırken işten bile çıkarıldım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme, ifadesinin ardından Hakan Soysal hakkındaki yakalama kararını kaldırarak serbest bıraktı.