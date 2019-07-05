PTT'nin Deniz Postası hizmeti İstanbul'da sunulmaya başlandı

Yeni başlanan uygulama ile mobilize deniz taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabilecek.
Toplantıda konuşan, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT AŞ'nin 179 yıllık tecrübesini, çağın gerekleri ve imkanları doğrultusunda hayatı kolaylaştıran yeniliklere dönüştürerek vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi.
179 yıldır gidilmeyene gitmeyi, olunmayan yerde olmayı ilke edinen Ptt AŞ, yaz aylarında kıyı nüfusunun yoğunlaştığı bölgelerde hizmet verecek #DenizPostası projesini hayata geçirdi. #PttileGelecek pic.twitter.com/ra4L8YUYDq— PTT A.Ş. (@PTTKurumsal) July 5, 2019
Deniz Postası araçlarımızı, denizde ulaşamadığımız ya da geç ulaştığımız vatandaşlarımızın hizmetini tam zamanında gerçekleştirme hedefine uyarak inşallah hizmete almış olacağız. Bugün ilk defa İstanbul'da bu hizmeti açıyoruz. İnşallah diğerleri de geriden gelecek. Arkadaşlarım sezona yetiştirmek için gece gündüz uğraşıyorlar. Göcek'te, Marmaris'te, Bodrum'da ülkemizin 3 yanındaki denizlerin neresinde neye ihtiyacımız varsa Mobilize Deniz Taşıtları ile bunları taşımış olacağız."
Bozgeyik, "Bu sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki adalar ve ana kara arasındaki özel kargo taşımacılığını da geliştirecek. Bununla aslında biz dünyada bir ilki daha Türk postası olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dünya Posta Birliği'nin konsey başkanlığını yürüten posta teşkilatımız deniz postasında dünyaya liderlik etmiş olacak" ifadelerini kullandı.
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