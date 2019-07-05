Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yapılan ilk tespitler olayın terörle bağlantılı olabileceği yönünde

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Reyhanlı'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak "Şu ana kadar yapılan tespitler, olayın terörle bağlantılı olabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- (Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil.

- Partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa o ayrı bir konu, biz de sizlerden duyuyoruz. Daha önce de ayrılanlar oldu ama tarih oldular, kimse hatırlamıyor. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlar yol arkadaşımızdır, diğerleri dava arkadaşı dışındadır. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp başka istikametlere gidenler oldu.

- (Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu ana kadar yapılan tespitler, olayın terörle bağlantılı olabileceği yönünde.

- (Suriye gündemi) İdlib'le ilgili olarak Rusya ile elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ABD'lilerle ilişkilerimizi de Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yürütüyoruz.