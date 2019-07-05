Yavaş ilk resmi yurt dışı ziyaretinde Moskova'da: Ankara'yı dünyaya tanıtacağız

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile 2019-2021 yıllarını kapsayan iş birliği protokolünü de imzalayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, forumda çok sayıda panele katılarak, birçok ülkeden gelen belediye başkanları, bilim insanları ve şehir planlamacılarına Ankara’ya yönelik projelerini anlattı.

MOSKOVA İLE ORTAK PROJELER ÜRETİLECEK

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Başkan Yavaş, Ankara-Moskova arasında ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önerilerini sundu.

Kardeş kent Moskova ile bundan sonra iş birliği protokolü kapsamında atılacak adımların detaylarını görüşen Başkan Yavaş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlarımız arasında kararlaştırılan Ankara’da Rus kozmonot Yuri Gagarin Heykeli ile Moskova’da Türk şairi Yunus Emre Heykellerinin dikilmesine ilişkin tüm hazırlıklar yapılmış olup Ankara ziyareti sırasında teknik heyetinize sunulan yerler arasında seçilmiş olan noktanın resmi olarak tarafımıza bildirilmesi durumunda hemen inşa işine başlanacaktır. Keza Bize önerilen Müzeon Parkı’nda Yunus Emre Heykeli için uygun olduğu tarafınıza resmi yazı ile bildirilmiştir. Buradan da gerekli çalışmalar başlatılırsa Kültür ve Turizm bakanlığımız heykelin transferini sağlayacaktır.

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında bu yıl karşılıklı “Turizm yılı” ilan edilmiştir. Bu çerçevede Sonbahar’da size uygun bir tarihte Ankara’ya davet ederek kentlerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir İş Forumu düzenlemeyi öneriyorum.

'ANKARA İSE MOSKOVA ARASINDA PEK ÇOK İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ VAR'

Ankara ve Moskova arasında kentsel planlama, ulaşım, turizm, sanat ve spor alanlarında pek çok işbirliği potansiyelleri vardır. Bu konuda sizlerin de desteğiyle teknik heyetlerimiz arasında planlı ve sürekli işbirliği mekanizması kurulabilir.

Ankara’mızın yüz on yıllık bir Spor Kulübü var; Ankaragücü. Ankara’da en büyük taraftar desteğine sahip olan bu kulübümüzün futbol takımı ile Moskova’nın önde gelen futbol kulübüyle bir hazırlık maçı yaparak turizm yılına katkıda bulunabiliriz."

'KÜRESEL MEGAKENTLER İÇİN ÇÖZÜMLER'

'Yaşam kalitesi. Küresel Megakentler için çözümler' konulu oturuma konuşmacı olarak katılan Başkan Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde ilçede hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi ve örnek projeleri Ankara geneli için de uygulamayı istediklerini söyledi.

Başkent Ankara’yı dünyaya tanıtmayı amaçladıklarının altını çizen Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

"Ankara’da ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen ve çeşitli kültürlerini temsil eden insanların, kültürlerini yansıtmasını sağlayarak, kültür turizminin gelişmesine yönelik eğitim vereceğiz. Bir başkentte, çağdaş bir kentte neler olması gerektiği konusunda toplu ulaşımdan spor alanlarına kadar neler yapabiliriz konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ankara’yı dünyaya tanıtıp Atatürk’ün bizlere emanet ettiği başkent kimliğini ön plana çıkarırken, tarihi ve kültürel değerlerini, dünyanın her yerinden gelecek turistlere açmak suretiyle halkımızın da önemli bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorum. Ankara’mızda yabancı turist sayısı az ve popüler değil. Bu durumu değiştirmek, Ankara’yı turizm merkezi yapmak istiyoruz. Toplu taşıma sistemi de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bugüne kadar araç öncelikle olarak kurgulanan ulaşım anlayışını yaya öncelikli hale getiriyoruz. Toplu taşım hatlarını genişletiyor, nüfusu yoğun bölgelere yeni metro hatları planlıyoruz. AB ile işbirliği içerisinde Ankara'da bisiklet yolları planını hazırlıyoruz. Sera gazı salınımının en önemli nedeni olan karbon yakıt kullanan araçlardan elektrikli araçlara geçilmesini teşvik için bundan sonra tüm konutlarda şarj üniteleri kurulmasını zorunlu hale getiriyoruz."

BAŞKAN YAVAŞ’TAN TÜM DÜNYA BELEDİYELERİNE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Yeni Kentsel Gündem başlıklı panelde de şehirlerin hangi değerleri hedef aldığına ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik görüşlerini dile getiren Başkan Yavaş, tüm dünya belediyelerine iş birliği çağrısında bulundu.

Konuşmasında önemli tespitlere yer veren Başkan Yavaş tüm dünyanın; kirlilik, yetersiz yaşam koşulları, doğal kaynakların tahribi, doğal afetlerin etkileri, şiddet ve hak ihlalleri ile mücadele ettiğine dikkat çekerek, "Daha yaşanılabilir bir dünya için aramızdaki iş birliğini geliştirmeliyiz. Bilgi ve tecrübe değişiminde bulunarak, ortak eylem planlarını hayata geçirmemizin zorunlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yavaş, konuşmasının büyük bir bölümünde Ankara’yı da tanıttı:

"Başkent Ankara 5 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin ikinci büyük kentidir. Ticaret ve sanayide de yine ikinci olup, iç hat uçuşları ile hızlı trenin hatlarının merkezidir. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olup 8'i devlet, 13’ü özel olmak üzere 200 binin üzerinde öğrencisi olan 21 üniversiteye sahiptir. Gelişmiş hastaneleri, bilim ve teknoloji üsleri (TEKNOKENTLER), uzay ve havacılık sanayi, kültür, sanat ve eğlence mekanlarıyla Türkiye'nin modern yüzünü temsil etmektedir. Aynı zamanda Hitit, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de önemli bir ticaret şehri olması hasebiyle köklü bir tarihe geçmişin mirasını taşımaktadır."

'TEMEL İLKEM KENT YÖNETİMİNDE KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAMAK'

Kent yönetiminde çoğulculuktan ve ortak akıldan yana olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçildikten sonra öncelikle ‘kimseyi geride bırakmama’ ilkesi gereği Ankara'ya dair söyleyecek sözü olan kişiler, gruplar, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek birlikleri ile görüşmeler yapıyorum. Seçimlerden bugüne kadar üç ay içerisinde Belediyede 3 bin kişiyi ağırladım. Sivil toplumun Belediye'ye sesini duyurma kanalı olarak kurulan ancak bugüne kadar yeterli fonksiyon icra edemeyen Kent Konseyi'ni yeniden aktif hale getiriyoruz. Böylece karar alım sürecine demokratik katılımı sağlayarak herkesi dahil ediyoruz. Bu bağlamda Belediye Meclisi toplantılarını canlı yayınlıyoruz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği yaptığımız tüm ihaleleri canlı yayında halkımıza sunuyoruz."

Çarpık kentleşme ve gecekondu sorununu kalıcı olarak çözmek için 2038 Nazım İmar Planı doğrultusunda ranta dayalı imar değişikliği tekliflerinin Belediye Meclisi’nden geçmesine izin vermediklerini söyleyen Başkan Yavaş, alt yapı eksikliği nedeniyle son dönemde yaşanan sel ve ani su baskınlarını hatırlatarak, “En temel hedefimiz Ankara'nın alt yapısını daha da güçlendirerek risklere karşı daha dayanıklı bir şehir oluşturmaktır” dedi.

'KIZILIRMAK SUYUNU TARIMDA KULLANACAĞIZ'

Ankara’nın tarım kenti olduğuna da dikkat çeken Başkan Yavaş, Kızılırmak hattından gelen suyu tarım alanlarında kullanarak, verim artışı sağlamaya yönelik çalışma yaptıklarını açıkladı.

Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını teşvik ettiklerini vurgulayan Başkan Yavaş, kent yoksulluğu ile mücadele edeceklerini ifade etti.