Kayıt
15:50 05 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Yavaş ilk resmi yurt dışı ziyaretinde Moskova'da: Ankara'yı dünyaya tanıtacağız

    Ankara Belediyesi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in resmi davetlisi olarak 9. Moskova Kentsel Forumu’na onur konuğu olarak katıldı.

    © Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
    Mansur Yavaş Rusya'da: Ankara-Moskova hattı canlanacak
    Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile 2019-2021 yıllarını kapsayan iş birliği protokolünü de imzalayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, forumda çok sayıda panele katılarak, birçok ülkeden gelen belediye başkanları, bilim insanları ve şehir planlamacılarına Ankara’ya yönelik projelerini anlattı.

    MOSKOVA İLE ORTAK PROJELER ÜRETİLECEK

    Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Başkan Yavaş, Ankara-Moskova arasında ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önerilerini sundu.

    Kardeş kent Moskova ile bundan sonra iş birliği protokolü kapsamında atılacak adımların detaylarını görüşen Başkan Yavaş, şunları söyledi:

    "Cumhurbaşkanlarımız arasında kararlaştırılan Ankara’da Rus kozmonot Yuri Gagarin Heykeli ile Moskova’da Türk şairi Yunus Emre Heykellerinin dikilmesine ilişkin tüm hazırlıklar yapılmış olup Ankara ziyareti sırasında teknik heyetinize sunulan yerler arasında seçilmiş olan noktanın resmi olarak tarafımıza bildirilmesi durumunda hemen inşa işine başlanacaktır. Keza Bize önerilen Müzeon Parkı’nda Yunus Emre Heykeli için uygun olduğu tarafınıza resmi yazı ile bildirilmiştir. Buradan da gerekli çalışmalar başlatılırsa Kültür ve Turizm bakanlığımız heykelin transferini sağlayacaktır.

    Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında bu yıl karşılıklı “Turizm yılı” ilan edilmiştir. Bu çerçevede Sonbahar’da size uygun bir tarihte Ankara’ya davet ederek kentlerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir İş Forumu düzenlemeyi öneriyorum.

    'ANKARA İSE MOSKOVA ARASINDA PEK ÇOK İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ VAR'

    Ankara ve Moskova arasında kentsel planlama, ulaşım, turizm, sanat ve spor alanlarında pek çok işbirliği potansiyelleri vardır. Bu konuda sizlerin de desteğiyle teknik heyetlerimiz arasında planlı ve sürekli işbirliği mekanizması kurulabilir.

    Mansur Yavaş
    © AA / Metin Aktas
    Mansur Yavaş: Belediyenin hükümetten alacağına karşılık satacağımız gayrimenkuller TOKİ’ye devredilmiş
    Ankara’mızın yüz on yıllık bir Spor Kulübü var; Ankaragücü. Ankara’da en büyük taraftar desteğine sahip olan bu kulübümüzün futbol takımı ile Moskova’nın önde gelen futbol kulübüyle bir hazırlık maçı yaparak turizm yılına katkıda bulunabiliriz."

    'KÜRESEL MEGAKENTLER İÇİN ÇÖZÜMLER'

    'Yaşam kalitesi. Küresel Megakentler için çözümler' konulu oturuma konuşmacı olarak katılan Başkan Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde ilçede hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi ve örnek projeleri Ankara geneli için de uygulamayı istediklerini söyledi.

    Başkent Ankara’yı dünyaya tanıtmayı amaçladıklarının altını çizen Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

    "Ankara’da ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen ve çeşitli kültürlerini temsil eden insanların, kültürlerini yansıtmasını sağlayarak, kültür turizminin gelişmesine yönelik eğitim vereceğiz. Bir başkentte, çağdaş bir kentte neler olması gerektiği konusunda toplu ulaşımdan spor alanlarına kadar neler yapabiliriz konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ankara’yı dünyaya tanıtıp Atatürk’ün bizlere emanet ettiği başkent kimliğini ön plana çıkarırken, tarihi ve kültürel değerlerini, dünyanın her yerinden gelecek turistlere açmak suretiyle halkımızın da önemli bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorum. Ankara’mızda yabancı turist sayısı az ve popüler değil. Bu durumu değiştirmek, Ankara’yı turizm merkezi yapmak istiyoruz. Toplu taşıma sistemi de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bugüne kadar araç öncelikle olarak kurgulanan ulaşım anlayışını yaya öncelikli hale getiriyoruz. Toplu taşım hatlarını genişletiyor, nüfusu yoğun bölgelere yeni metro hatları planlıyoruz. AB ile işbirliği içerisinde Ankara'da bisiklet yolları planını hazırlıyoruz. Sera gazı salınımının en önemli nedeni olan karbon yakıt kullanan araçlardan elektrikli araçlara geçilmesini teşvik için bundan sonra tüm konutlarda şarj üniteleri kurulmasını zorunlu hale getiriyoruz."

    BAŞKAN YAVAŞ’TAN TÜM DÜNYA BELEDİYELERİNE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

    Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balık
    Mansur Yavaş hakkında dava
    Yeni Kentsel Gündem başlıklı panelde de şehirlerin hangi değerleri hedef aldığına ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik görüşlerini dile getiren Başkan Yavaş, tüm dünya belediyelerine iş birliği çağrısında bulundu.

    Konuşmasında önemli tespitlere yer veren Başkan Yavaş tüm dünyanın; kirlilik, yetersiz yaşam koşulları, doğal kaynakların tahribi, doğal afetlerin etkileri, şiddet ve hak ihlalleri ile mücadele ettiğine dikkat çekerek, "Daha yaşanılabilir bir dünya için aramızdaki iş birliğini geliştirmeliyiz. Bilgi ve tecrübe değişiminde bulunarak, ortak eylem planlarını hayata geçirmemizin zorunlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Yavaş, konuşmasının büyük bir bölümünde Ankara’yı da tanıttı:

    "Başkent Ankara 5 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin ikinci büyük kentidir. Ticaret ve sanayide de yine ikinci olup, iç hat uçuşları ile hızlı trenin hatlarının merkezidir. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olup 8'i devlet, 13’ü özel olmak üzere 200 binin üzerinde öğrencisi olan 21 üniversiteye sahiptir. Gelişmiş hastaneleri, bilim ve teknoloji üsleri (TEKNOKENTLER), uzay ve havacılık sanayi, kültür, sanat ve eğlence mekanlarıyla Türkiye'nin modern yüzünü temsil etmektedir. Aynı zamanda Hitit, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de önemli bir ticaret şehri olması hasebiyle köklü bir tarihe geçmişin mirasını taşımaktadır."

    'TEMEL İLKEM KENT YÖNETİMİNDE KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAMAK'

    © Fotoğraf : Instagram
    Akit yazarı Yakışıklı: Mansur Yavaş benden 100 bin TL istiyor
    Kent yönetiminde çoğulculuktan ve ortak akıldan yana olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Seçildikten sonra öncelikle ‘kimseyi geride bırakmama’ ilkesi gereği Ankara'ya dair söyleyecek sözü olan kişiler, gruplar, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek birlikleri ile görüşmeler yapıyorum. Seçimlerden bugüne kadar üç ay içerisinde Belediyede 3 bin kişiyi ağırladım. Sivil toplumun Belediye'ye sesini duyurma kanalı olarak kurulan ancak bugüne kadar yeterli fonksiyon icra edemeyen Kent Konseyi'ni yeniden aktif hale getiriyoruz. Böylece karar alım sürecine demokratik katılımı sağlayarak herkesi dahil ediyoruz. Bu bağlamda Belediye Meclisi toplantılarını canlı yayınlıyoruz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği yaptığımız tüm ihaleleri canlı yayında halkımıza sunuyoruz."

    Çarpık kentleşme ve gecekondu sorununu kalıcı olarak çözmek için 2038 Nazım İmar Planı doğrultusunda ranta dayalı imar değişikliği tekliflerinin Belediye Meclisi’nden geçmesine izin vermediklerini söyleyen Başkan Yavaş, alt yapı eksikliği nedeniyle son dönemde yaşanan sel ve ani su baskınlarını hatırlatarak, “En temel hedefimiz Ankara'nın alt yapısını daha da güçlendirerek risklere karşı daha dayanıklı bir şehir oluşturmaktır” dedi.

    'KIZILIRMAK SUYUNU TARIMDA KULLANACAĞIZ'

    Ankara’nın tarım kenti olduğuna da dikkat çeken Başkan Yavaş, Kızılırmak hattından gelen suyu tarım alanlarında kullanarak, verim artışı sağlamaya yönelik çalışma yaptıklarını açıkladı.

    Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını teşvik ettiklerini vurgulayan Başkan Yavaş, kent yoksulluğu ile mücadele edeceklerini ifade etti.

    Etiketler:
    Sergey Sobyanin, Rusya, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mangalda 'kartalbaşı', dana steak çılgınlığına rakip oldu
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam