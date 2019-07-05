Yargıtay Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını bozdu, Mehmet Altan'ın beraatine hükmetti

Yargıtay, 'FETÖ'nün darbe çağrışımı davası'nda Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmedildi.

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteci-yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak için kararını açıkladı.

'FETÖ’nün darbe çağrışımı' davasında Altan kardeşler ile Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozan Yargıtay, Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verdi.

Yargıtay, Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın 'anayasayı ihlal' değil 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme' suçunu işlediklerine hükmetti.

Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.