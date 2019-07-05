CHP'li Karasu: Tüp bebek tedavisinde yaş sınırı kaldırılsın

Mevcut yasada 40 yaşının aşmamış kadınlar tüp bebek tedavisinde sağlık sigortası kapsamında faydalanırken 40 yaşın üzerindeki kadınlar kadın infertiliterisi sonucu başlayan tüp bebek tedavilerinde SGK desteğinden faydalanamıyordu.

Karasu kanun teklifinde, yasaya göre 40 yaş olan sınırın erken menopoz yaşı olarak görüldüğünü Türkiye’de kadınların menopoza ortalama 47 yaşında girdiğini belirtirken, söz konusu uygulamanın eşitsizlik yarattığının altını çizdi.

Diğer yandan Karasu, TÜİK verilerine göre, erkek ve kadında ilk evlilik yaşının her geçen yıl daha da yukarı çıktığını anımsatarak, değişen koşullara ve toplumsal yaşama göre yasaları revize etmenin Meclis’in görevi olduğunu kaydetti.

Karasu teklif gerekçesinde, "Kadınların biyolojik hakkı olan doğurma hakkının önündeki engelleri kaldırmak, kendi iradesi koşuluyla kadının doğurma hakkını kullanabilmesi için tüm sağlık hizmetlerinin sağlanması sosyal devlet anlayışının en temel görevi arasındadır" ifadelerini kullandı.

Teklifin yasalaşması durumunda tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak isteyen 40 yaş üstü kadınlar sigorta kapsamına alınacak.