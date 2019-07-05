İmamoğlu, İBB Başkanı olarak ilk nikahını kıydı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı sıfatıyla ilk nikahını, Beşiktaş Ulus’taki bir otelde kıydı. İmamoğlu, Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Göktuğ’un kızı Eser Göktuğ ile Okan Üniversitesi yönetim kurulu üyesi Can Özkan Okan’ın düğünlerinin yapıldığı otele, gün boyu birlikte olduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi.

CHP milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da CHP Genel Başkanı ile İBB Başkanı’na eşlik etti.

”DAİMİ MUTLULUK SÖZLEŞMESİ”

İBB Başkanı sıfatıyla nikah cübbesini giyen İmamoğlu sanat, siyaset, spor ve medya dünyasından birçok ünlü isimden oluşan davetlileri, ”Çifte mazbatalı nikaha hoş geldiniz” sözleriyle selamladı. Bu sözler büyük alkış aldı.

İBB Başkanı olarak ilk nikahımı kıydım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da nikah şahidi olduğu Eser Göktuğ ile Can Özkan Okan çiftinin nikahlarını kıydım. Kendilerine bir ömür boyu mutluluk dilerim, yuvalarında da her şey çok güzel olsun. pic.twitter.com/JlZ1tJGfsv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 5 Temmuz 2019

”Neşeli bir akşam olsun” diyen İmamoğlu, ”İki genç arkadaşımızın sorumlulukları çok büyük. Neyle ilgili? Mutlulukla ilgili. Yani daimi bir mutluluk sözleşmesi gibi olacak bu. Her iki aile adına konuklarımıza hoş geldiniz diyorum” dedi. Gelin ve damada, hiçbir baskı altında kalmadan birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini soran İmamoğlu, Göktuğ ve Okan’dan ”Evet” yanıtını aldı. Gelin ve damadın şahitleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis Başkanvekili Celal Adan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı da çifte tanıklık ettiklerini beyan edince İmamoğlu, çiftin nikahını kıydı.

”YUVALARINDA DA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLSUN”

Çifte mutluluklar dileyen İmamoğlu, ”Allah mesut etsin. Güzel, mutlu, sevgi ve saygı dolu bir yuvanızın olması yanı sıra, umuyorum güzel evlatlarınız olsun. Ve o güzel evlatlarınız, tüm milli değerlerine sahip çıkan, akıldan ve bilimden yana olsun. Çocuklarınıza, mutlaka ve mutlaka Mustafa Kemal Atatürk’ü öğretin” tavsiyesinde bulundu.



Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu’nun bu sözleri salondan büyük alkış aldı. İmamoğlu, çiftin aile cüzdanını, Kılıçdaroğlu’na teslim etti. Kılıçdaroğlu da ”Evin tapusu kime verilir? Hanıma verilir tabii ki” diyerek aile cüzdanını geline verdi. İmamoğlu, son söz olarak, ”Gelin hanıma takdim edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Umuyorum, yuvalarında da her şey çok güzel olsun” dedi.