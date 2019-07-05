Kayıt
23:30 05 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Egemen Bağış

    Eski Avrupa Birliği Bakanı Bağış'tan S-400 yorumu: 'Yeni sayfa'

    © AFP 2019 / ADEM ALTAN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (133)
    0 60

    Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "S-400 meselesi, ABD’nin önemli müttefiki Türkiye ile ilişkisinin kuyusunu kazan ilk olay değil. Temmuz 2016’da 250’den fazla masumun canına mal olan başarısız darbe girişiminin sorumlusu FETÖ liderlerinin ABD tarafından güvenliğinin sağlanması kabul edilmez" dedi.

    © REUTERS / Vitaly Nevar
    ‘Türkiye, S-400 kararını değiştirmeyecek’
    Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, New Europe gazetesi için “S-400 tartışmasında yeni sayfa” isimli bir makale kalem aldı.

    Bağış, süreci değerlendirirken "S-400 meselesi, ABD’nin önemli müttefiki Türkiye ile ilişkisinin kuyusunu kazan ilk olay değil" ifadesini kullanarak "Temmuz 2016’da 250’den fazla masumun canına mal olan başarısız darbe girişiminin sorumlusu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) liderlerinin ABD tarafından güvenliğinin sağlanması kabul edilmez" dedi. 

    Bağış, ABD’nin hatasının farkına vararak Türkiye’nin NATO’daki ehemmiyetini idrak ettiğini belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın Osaka’daki G20 Zirvesi'nde Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin ABD’nin duyarlılığını kaldırdığının sinyalini verdi. Tecrübeli Senatör Lindsey Graham, yaptırımlardan kaçınmak için çözüm bulunması isteğini dile getirmişti. Daha önceden, Washington oy birliğiyle Türkiye’nin sadece F35 savaş uçağı programından uzaklaştırılması değil aynı zamanda S-400 sisteminin devreye girmesiyle yaptırım uygulanması konusunda mutabakata varmıştı. Son gelişmeler, ABD’nin bir bölümünün Türkiye’nin stratejik önemini ve NATO’daki oynadığı önemli rolü fark etmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

    Kremlin
    Sputnik
    Kremlin'den 'Türkiye'ye gönderilecek S-400 parçaları pazar günü uçaklara yüklenecek' haberlerine ilişkin açıklama
    İbrahim Kalın
    © AA / Murat Kula
    Kalın: S-400'lerin teslimi çok yakın bir zamanda yapılacak ve aktif bir şekilde kullanılacak
    "ABD’nin hüsranı olan, Türkiye’nin bilhassa Rusya silahı almasını anlamak zor değil, ABD Başkanı Osaka’da Türkiye’nin başka seçeneğinin kalmadığını açıklamıştı" diyen Bağış, "Son olarak ABD ve İran arasındaki gibi sınırının ötesinde yıllardır yükselen gerginliğin olduğu Türkiye için milli güvenliği için çok mühim. Türkiye’nin güneyden potansiyel düşmanları tarafından gelebilecek saldırıları durdurması için en iyi ihtimal. Marksist Kürtçü terör şebekesi PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ve çatısı PKK, IŞİD, Suriye rejimi ve Türk gemilerini ve uçaklarını hedef almakla tehdit eden Libyalı militanlar gibi güvenliğimiz için benzer tehditler mevcut" şeklinde konuştu. 

    Bağış, şunları kaydetti: 

    "Trump’ın da dediği gibi, Türkiye bu kritik ihtiyacı karşılamak için ilk önce ABD’nin kapısını çaldı, ancak ne yazı ki Amerikan Patriot füzelerini satın alma talebi Obama yönetimince kötü muamele gördü. Türkiye’nin Amerikan teknolojisini milli güvenliğimiz için satın alması isteği reddedilmişti, Türkiye başka nereye gidebilirdi? Obama hükumeti, Türkiye’nin Patriot füzelerini satın alma isteğini reddedince, bizi bir muadile sahip olan Rusya ile yalnız bırakacağı gerçeğini göremeyecek kadar kördü. Bu yılın Ocak ayında Patriot füzelerinin Türkiye'ye satılmasını teklif eden Trump yönetimi, Obama yönetiminin yetersizliği nedeniyle bizim S-400’lere olan ilgimizi resmen doğrulayacak bir pozisyona getirdi. Ancak o zaman ABD’nin Patriot teklifine karşın Türkiye’nin Rusya’ya verdiği sözden geri dönmesi için çok geçti. ABD, gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400’leri alma isteğinde ciddi olmadığını mı düşündü? Tüm kaygılar, Erdoğan’ın bu konuda blöf yapacak biri olmadığını teyit ediyor. Türkiye’yi gözlemleyen herhangi eğitimli biri, size Erdoğan’ın Türkiye’nin milli güvenliği için ne bir oyun ne de kumar oynayacağını söyler. Meselenin boyutunu NATO’nun güçlü bir Türk-Amerikan ittifakına bel bağladığını anlamalıyız. Türkiye ABD’den sonra NATO’daki en büyük orduya sahiptir. Türkiye aynı zamanda Orta Doğu ve Avrupa’ya sınırı olan stratejik olarak önemli bir konumda yer almaktadır. ABD ve NATO’nun diğer en büyük askeri gücü arasındaki tartışmalar, diğer NATO üyeleri ve aday ülkeler için kötü örnek teşkil etmektedir. Eğer anlaşmada imzası bulunan en büyük iki ülkenin, böyle bir münakaşaya girmesi Washington Anlaşması'nın ne değeri kalır?" 

    Bağış, "Ne yazık ki, yakın zamanda yaşanan S-400 meselesi, ABD’nin önemli müttefiki Türkiye ile ilişkisinin kuyusunu kazan ilk olay değil. Temmuz 2016’da 250’den fazla masumun canına mal olan başarısız darbe girişiminin sorumlusu FETÖ'nün liderlerinin ABD tarafından güvenliğinin sağlanması kabul edilmez. Sayısız iade talebine rağmen ABD, Türkiye’nin istekleri doğrultusunda bir harekette bulunmadı" vurgusu yaparak "NATO’nun esası olan 5’inci maddesi, saldırıya uğrayan müttefikler için misilleme yapılmasını taahhüt eder. ABD, Türkiye topraklarında 40 yıldır terör estiren PKK’nın Suriye’deki kolunu silahlandırdığı ve kategorize edildiği takdirde bu taahhüt, savaş zamanında ciddiye alınmaz. En önemlisi, insan hakları ve demokrasi merkezli meseleler nedeniyle ABD’nin Türkiye’yle devam etmesine verilen tepkilerin çoğu sadece siyasaldır" açıklamasında bulundu. 

    S-400
    © Sputnik /
    Türk Dış Politika Araştırması: S-400 füzeleri alınmalı
    "NATO’nun şemsiyesi altındaki Türkiye ve ABD arasındaki ittifak, ilk ve en önemli stratejik müşterek güvenlik ittifakıdır" değerlendirmesinde bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

    "ABD’nin Türkiye’deki iç siyasi faktörleri merkeze alan itirazlarını anlamak güçtür. Elbette, demokrasi NATO’nun temel taşlarındandır, ancak 23 Haziran'daki İstanbul belediyesi seçimleri, ülkedeki demokrasinin varlığının bir nişanesi olduğuna dikkat çekerim. Eğer ABD, Türkiye ile stratejik ittifakını bozmak istiyorsa, siyasi faktörlerin aksine stratejik hususları ele alması gerekir. Bununla beraber, Başkan Trump ve Erdoğan, Osaka’da Türk ve Amerikan stratejik birlikteliğinin önemini tekrar teyit ettiler. Son yorumlar, Türkiye’nin milli güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekeni yapacağı konusunda anlayış sağlanması Türkiye’ye yönelik düşüncelerdeki değişikliği gösterdi." 

    Bağış, yazısını şöyle devam etti:

    Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ
    © AA /
    İlker Başbuğ: S-400 sistem olarak baktığımız zaman dünyanın en iyisi
    "ABD ile Türkiye arasındaki sürtüşmeyi derinleştirme olasılığı giderek daha gerçekçi hale geldiğinde, ABD’nin Türkiye’yi milli güvenlik çıkarları üzerinde yaptırım yapmayı seçmesi durumunda NATO’nun daha geniş etkilerini fark etmeye başladığını tahmin ediyorum. ABD’nin İran ile silahlı bir karışıklığa sokma ihtimali, ABD’ye güvenilir ve güçlü bir NATO ihtiyacına sebep olduğunu hatırlatıyor. Tarihi askerlerimizin birlikte olduğu ve hatta yan yana savaştığı Kore Savaşına kadar giden Uzun süredir ikili güvenlik ortağıyız. Amerikalı liderlerin hatalarını geçmişteki hataları fark etmesi ve güçlü bir Türk-Amerikan ittifakının olacağına dair iyimserim. Brüksel’deki arkadaşlarımız ve yeni seçilmiş Avrupa Birliği liderleri de oldukça stratejik ilişkiye bir başka örnek olarak Türkiye ile ortak noktalar bulmayı öncelik vermelidir. Batı’nın en doğusu ve Doğu’nun en batısı olan Türkiye’nin eşsiz yetenekleri hafife alınmamalıdır.”

    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (133)
    Etiketler:
    NATO, FETÖ, Donald Trump, Patriot, ABD, S-400, Türkiye, Rusya, Egemen Bağış
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    18. yüzyılda özellikle kadınların yaz aylarında tatilde tercih ettikleri bikini, başlarda yünden yapılıyordu fakat modanın gelişmesiyle o da değişti.
    Geçmişten günümüze kadar bikini modelleri
    Karikatür
    'ABD'nin Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanmaya çalışmasından rahatsızız'
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet