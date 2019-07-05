CHP'li Ensar Aytekin: Manyas Kuş Gölü alarm veriyor

Manyas Kuş Gölü’nde yaşanan kirlilik nedeniyle yaşanan sorunu Meclis’e sunan Aytekin, bu konuda bir araştırma komisyonu kurularak sorunun çözülmesini talep etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ensar Aytekin şunları söyledi:

"Balıkesir her gün yeni bir çevre ve halk sağlığı sorunu ile gündeme geliyor. Bunun son örneğini Manyas Kuş Gölü’nde yaşıyoruz. Manyas Kuş Gölü Günay Marmara havzasının en önemli ekolojik alanlarından biridir. Ancak göl çevredeki şirketlerin adeta atık yuvasına döndü. Böylesine eşsiz bir ekolojik alan kirlilik nedeniyle alarm veriyor. Konuyu Meclis gündemine taşınıp bir araştırma komisyon kuruması ve sorunların derhal bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir."

Doğa ve çevre kirliliğinin sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en temel sorunu olduğunu vurgulayan Aytekin, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak başta biz siyasiler olmak üzere tüm yurttaşların görevidir" diye konuştu.