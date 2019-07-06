Mahkeme kararı: KHK ile ihraç edilenler avukatlık yapabilir

Ankara 23. İdare Mahkemesi, avukatlığın kamu görevi değil kamu hizmeti olduğuna hükmederek, KHK nedeniyle ruhsat ve staj başvurusu yapanlara yönelik ret kararını iptal etti.

Ankara 23. İdare Mahkemesi, 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve ardından yaptığı avukatlık başvurusu da reddedilen hakim adayının açtığı davada karar verdi.

Mahkemenin kararına göre avukatlık başvurusuna verilen ret kararı iptal edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre hakim adayı, KHK ile meslekten ihracından sonra Adıyaman Barosu'na baro levhasına yazılma başvurusu yaptı. Baro, hakim adayının başvurusunu kabul etti ancak bir sonraki aşama olan Türkiye Barolar Birliği, başvurucuya ret cevabı verdi.

Türkiye Barolar Birliği'nin başvuruyu reddetmesinin ardından açılan davada, kamu görevinden ihraç edilmenin avukatlığa engel olmayacağı belirtilerek, avukatlığın kamu görevi değil, kamu hizmeti olduğuna vurgu yapıldı.

Ankara 23. İdare Mahkemesi, 18 Nisan'da karara bağladığı davada, hakkında herhangi bir adli ve idari soruşturma ve kovuşturma olmayan davacıyı haklı bularak Türkiye Barolar Birliği'nin ret kararının iptaline hükmetti.

1-Ankara 23. İdare Mahkemesi 2018/2109 E. ve 2019/1049 K. sayılı kararıyla KHK'larda yer alan "kamu hizmetinde istihdam edilmezler" ifadesini doğru bir şekilde açıklamış ve @barolar'ın KHK ile ihraç edilen kişiye avukatlık ruhsatı verilmeme yönündeki kararını iptal etmiştir. pic.twitter.com/FVhgiqSd5j — Levent MAZILIGÜNEY (@Leventism) July 5, 2019

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