Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sırasında düşen telefonu havada yakaladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama sırasında ses kaydı için kürsüde bulunan cep telefonunun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından havada yakalandığı anın görüntüleri yayınlandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama sırasında ses kaydı için kürsüde bulunan cep telefonunu havada yakaladığı anların videosunu paylaşan bir hesabın mesajını alıntılayıp, "Sadece sporcu değil siyasetçi de zeki, çevik ve ahlaklı olmalı. Yoksa gitmişti güzelim telefon:)" dedi.

T24'e göre, Kaftancıoğlu'nun cep telefonunu havada yakaladığı anlarla ilgili sosyal medya kullanıcıları da yorumda bulunarak "giderek efsaneleşiyorsun" ifadelerini kullandı.

Sadece sporcu değil siyasetçi de zeki, çevik ve ahlaklı olmalı.

Yoksa gitmişti güzelim telefon:) https://t.co/bZDZGUusnn — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) July 5, 2019

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