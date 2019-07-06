Türk Dışişleri'nden Sudan açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın, Sudan’da istikrarın tesisine ve geçiş sürecinin kapsayıcı bir anlayışla ilerletilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.