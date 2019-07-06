CHP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasına tepki gösterdi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bunu yapanlar 'Bizim ekonomi yönetimimize güvenin' deme hakkını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

"CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sabaha karşı görevinden alınmasına tepki gösterdi. Öztrak, "Bunu yapanlar "Bizim ekonomimize güvenin" deme hakkını kaybetmişti" dedi.

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu da gördük. Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA" ifadelerini kullandı.

Bunu da gördük. Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA. — Faik Öztrak (@faikoztrak) 6 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görev süresinin bitmesine yaklaşık 10 ay kala görevden almıştı. Yerine yardımcısı Murat Uysal'ı atamıştı.