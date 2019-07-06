Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Çok konuşuyorsun, çok görünüyorsun

Hakan şunları kaydetti:
"Çok konuşuyorsun, çok görünüyorsun, çok dolaşıyorsun, çok nutuk atıyorsun, çok ortadasın Ekrem İmamoğlu.
Yüzünü bu denli eskitip de kendinden bıktırma Ekrem İmamoğlu."
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak "Çok konuşuyorsun, çok görünüyorsun" ifadesini kullandı.
Hakan şunları kaydetti:
"Çok konuşuyorsun, çok görünüyorsun, çok dolaşıyorsun, çok nutuk atıyorsun, çok ortadasın Ekrem İmamoğlu.
Yüzünü bu denli eskitip de kendinden bıktırma Ekrem İmamoğlu."
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