Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Çok konuşuyorsun, çok görünüyorsun

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak "Çok konuşuyorsun, çok görünüyorsun" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan, Hürriyet'te " Tosun’un fotoğraflarına bakarken mırıldandıklarım " başlığıyla yayımlanan yazısında 23 Haziran'da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'na bazı 'önerilerde' bulundu.

Hakan şunları kaydetti:

"Çok konuşuyorsun, çok görünüyorsun, çok dolaşıyorsun, çok nutuk atıyorsun, çok ortadasın Ekrem İmamoğlu.

Yüzünü bu denli eskitip de kendinden bıktırma Ekrem İmamoğlu."