AYM'ye yeni üye

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Menteş’in AYM Üyeliğine seçilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararı, Anayasa'nın 146 ve 147. maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi´nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun´un 6, 7 ve 10´uncu maddeleri gereğince Resmi Gazete'de yayımlandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 5. ATAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Danıştay Üyesi Kadir Özkaya, eski Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez ve Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu’nu Anayasa Mahkemesi’ne üye olarak atamıştı. Menteş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AYM’ye atadığı 5. üye oldu.
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