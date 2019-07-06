İmamoğlu: Meclis gün sayısını 2'ye düşürmeyi teklif edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisiyle ilgili olarak "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği, İBB CHP Grubu meclis üyelerinin katıldığı çalıştaya katıldı.
İmamoğlu, çalıştay sonrası "Meclis işleyişinde değişiklik olacak mı?" sorusuna, "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir şey olur, üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. Günü uzun tutarız. Sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.
İmamoğlu, İBB CHP Grubu meclis üyeleri ile Kumburgaz'daki bir otelde çalıştay düzenledi. İmamoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen çalıştay sonrasında kameraların karşısına geçti.
İmamoğlu, "Toplantının gündemi neydi?" sorusuna, "İBB, CHP meclis grubu ile bugün il başkanlığımızın düzenlediği hem dayanışma hem yeni dönem ile ilgili konuşmalar yapılacak bir toplantı yaptık. Güzel oldu. Aslında çok verimli oluyor hele hele başlangıçta. Meclis üyesi arkadaşlarımla çok önemli bir dönem olduğunu, alışılmış bir döneme benzemeyeceğini ve İstanbul'un öncelikli çok konuları olduğunu, bu manada seferberlik döneminin ruhuna hepimizin hazır olması gerektiğini kendileri ile paylaştım. Gerçekten siyaset üstü bir dil ile bu sürecin yönetilmesi gerektiğini, hepimizin ruhen hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattım. Arkadaşlarımın da bu ruha ve bu döneme hazır olduklarını hissediyorum, görüyorum. Bu anlayışla burada 2 gün boyunca bir çalıştay yönetilecek. Pazartesi de meclisimiz var. Dolayısıyla tam zamanında doğru bir toplantı yapılmakta. Ben de önerilerimi uzun uzun kendileri ile paylaştım" yanıtını verdi.
İmamoğlu'na, "Meclis işleyişinde değişiklik olacak mı" sorusu da yöneltildi. İmamoğlu, bu soruyu da "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Bunu meclisteki arkadaşlarımla da konuşacağım. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir şey olur, üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. İBB'nin bu toplantısında bu revizyon biraz tartışılabilir. Ağustos ayında meclis tatil. Eylül meclisinde, İBB meclislerinin iki günde maksimum çok önemli bir husus varsa 3'ncü gün eklenebilir. Bitirip, İstanbul'un konularına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten komisyonlar ay boyunca çalışıyorlar, uzun uzun toplantılar düzenliyorlar. Meclis bu işin netice yeri. Günü uzun tutarız. Sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.
İmamoğlu, "Seçim vaatlerinizden meclise getireceğiniz konulara olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Var. Ulaşımla ilgili konularımız var. Tabii bir yönüyle bizim olmadığımız dönemde yapılan bazı iş ve işlemleri tetkik ediyoruz. Ama yani bu meclisimizde, yine yoğun adımlar atacağımız ekonomik durumu meclis üyeleriyle paylaşacağımız bir sunum yapacağım. Verimli bir toplantı olacak. 4 yaşa kadar olan, 6-12 yaş grubunu da ücretsiz hale getirilmesi ile ilgili adımlar var. Bunların gündeme gelip, belki komisyon üzerinden tartışmaları yapılıp, hızlıca karara bağlanmasını istiyoruz."
İmamoğlu'na, makam odasında asılı bulunan Atatürk tablosundaki vatandaşın Fethullah Gülen'in dedesi olduğuna ilişkin iddia da soruldu. İmamoğlu, bu soruya, "Ben, bir afet anı olduğunu biliyordum. Benim de bir yanıtım var ama o işi yazan, daha doğrusu uyduran gazeteci arkadaşımıza Sinan Meydan güzel bir cevap verdi. O fotoğrafın, Tokat'ta bir seyahat esnasında, bir köylünün derdini Ata'mıza anlattığı bir fotoğraf olduğunu, devlet arşivinde de kayıt numarası, nerede çekildiğinin belli olduğunu aktardı. Sinan Meydan'a da buradan teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.
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