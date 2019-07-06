Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barents Denizi'nde Rus karasuları içerisindeyken Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 14 asker için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini sundu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, Türk tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Barents Denizi'nde Rus denizci askerlerin trajik ölümü nedeniyle taziyelerini sundu.

© AA / Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü

Putin ve Erdoğan uluslararası gündemdeki konulara da değinirken liderler, Libya'daki durumun kötüye gitmesinden duydukları endişeyi dile getirerek en kısa sürede ateşkes sağlanması ve müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

'SURİYE'DE DİPLOMATİK ÇABALAR AKTİF HALE GETİRİLMELİ'

Putin ve Erdoğan, Astana formatı kapsamındakiler de dahil olmak üzere, Suriye'de çözüme yönelik siyasi ve diplomatik çabaların aktif hale getirilmesinin önem taşıdığının altını çizdi.

Liderler, farklı düzeylerdeki temasların devamı konusunda ortak görüş belirtti.

'İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR MASAYA YATIRILDI'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da görüşmeye ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Libya’da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulunmuştur."