Reyhanlı'daki patlama sonrası gözaltılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü olduğu söylenen araçta yaşanan ve 3 Suriyelinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü, sayı vermemekle birlikte gözaltılar olduğunu bildirdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayda yaşamını yitiren 3 Suriyelinin örgüt bağlantısı araştırılıyor. Terörle Mücadele polisleri, şüpheliler için gözaltı işlemi başlattı

Suriye sınırındaki, İdlib'de açılan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın da bulunduğu Reyhanlı'daki patlamada, araç içinde bulunan ve hayatını kaybeden üç Suriyelinin örgüt bağlantısı da araştırılıyor.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bu üç kişinin bağlantılı olabileceği kişileri gözaltına aldı. Ancak gözaltına alınanların sayısı ve kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Öte yandan patlama nedeniyle Hatay kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda güvenlik personeli Reyhanlı ilçesine kaydırıldı. Bugün ilçede semt pazarının kurulmasına da izin verilmedi.

İlçede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartılırken, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen ve bomba yüklü olduğu ileri sürülen Suriyeli plakalı bir otomobili de arama çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın çevre illerinin giriş çıkışlarında da alınan önlemlerle şüpheli otomobil aranıyor.

ERDOĞAN, 'TERÖR BAĞLANTISI OLABİLİR' DEMİŞTİ

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen otomobilde patlama meydana gelmişti. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamayla birlikte otomobil, alev topuna dönmüştü. Otomobilde bulunan Suriyeli 3 kişi, patlamanın şiddetiyle çevreye savrulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araçtakiler Suriyeli, bomba olduğu belli" demişti. Erdoğan, 'patlamanın terörle bağlantılı olabileceğini' söylemişti.