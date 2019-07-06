Ekrem İmamoğlu İBB'nin iki ihalesini iptal etti

İstanbul’da tartışma konusu olan ihale süreçleri hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği durdurma kararı sonrasında iki ihale iptal edildi.
© AFP 2019 / Lefteris Pitarakis
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İmamoğlu İBB'deki mali tabloyu incelemek ve denetim altına almak için kurumun günlük rutin işlerini aksatmayacak ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama işlerini durdurmuştu.
İhalelerin durdurulmasına ilişkin İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünce 1 Temmuz 2019 tarihinde bir tebliğ yayımlandığı ortaya çıktı. Tebliğ ile İBB, bağlı kuruluşlar ve iştirakleri tarafından yapılacak ihalelerin ikinci bir talimata kadar durdurulması kararı alındı.
© AA / Orhan Akkanat
Bu karar doğrultusunda da bugüne dek iki ihalenin iptal edildiği belirtildi.
İptal edilen ihalelerden biri İBB şirketi KİPTAŞ'ın Gaziosmanpaşa Küçükköy'de 6 dönümlük arazide yapılan Yunus Emre Camii'nin kalan işlerinin tamamlanması için açtığı ihale oldu. 10 Temmuz'da düzenlenecek ihale, 4 Temmuz tarihinde iptal edildi.
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Diğer ihale de yine İBB şirketi Ağaç A.Ş'ye ait. Şirketin toplam 3 adet jenaratör almak için 4 Temmuz günü düzenleyeceği ihale, 3 Temmuz günü 1 Temmuz 2019 tarihli tebliğ doğrultusunda iptal edildi.
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