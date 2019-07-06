Burhan Kuzu'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan’a çağrı

AK Parti kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, yaptığı açıklamada eski yol arkadaşlarına yönelik olarak “Sayın Gül, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve birlikte hareket eden dava arkadaşlarım: Hep birlikte yola çıktık, çok önemli işlere imza attık. Kendinize göre haklı gerekçeleriniz olabilir ama davamız hepsinin önündedir. Gelin yuvaya dönün beraber çalışalım. Bu davetim yürektendir” ifadelerini kullandı.

Sayın GÜL,Sayın Davutoğlu,Sayın Babacan ve birlikte hareket eden dava arkadaşlarım :Hep birlikte yola çıktık, çok önemli işlere imza attık.Kendinize göre haklı gerekçeleriniz olabilir ama davamız hepsinin önündedir.Gelin yuvaya dönün beraber çalışalım.Bu davetim yürektendir. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 6 Temmuz 2019

​Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecekler” demişti.