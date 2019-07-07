Eski müsteşar yardımcısı intihar etti

Eve giren polisler, Bünyamin Karaca’nın dubleks evinin merdiven boşluğunda intihar ettiğini gördü. Karaca’nın cenazesi, polisin evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca (60), İzmit’teki evinde intihar etti.
Eve giren polisler, Bünyamin Karaca’nın dubleks evinin merdiven boşluğunda intihar ettiğini gördü. Karaca’nın cenazesi, polisin evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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