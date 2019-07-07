AA: PKK'nın sözde başkanlık üyesi, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed'in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, MİT ve TSK tarafından düzenlenen ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi.

Operasyonda PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

Habere göre 'Halmat Diyar' kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992'de katıldığı PKK/KCK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi.