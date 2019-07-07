Kayıt
17:42 07 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    AK Partili Muş: Milletimiz darbeye asla geçit vermez

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 41

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "82 milyon vatan evladı 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da herhangi bir darbe girişimine asla müsaade etmeyecektir. Ne biz siyasiler ne de milletimiz böyle bir şeye geçit verir" diye konuştu.

    AK Parti Grup Başkanvekili Muş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

    © DHA /
    Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Darbe girişiminin Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olduğunu söyleyen Muş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 82 milyon Türk milleti olmak üzere bakanların, milletvekillerinin kalkışmaya göğüs gerdiğini, göğsünü darbeye siper ettiğini ve darbe girişiminin püskürtüldüğünü ifade etti.

    Kendisinin de o gece Ankara'da olduğunu, önce Başbakanlıkta bir toplantı yaptıklarını daha sonra TBMM'ye geldiğini hatırlatan Muş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 15 Temmuz 2016'da dirayetli duruşu ve Meclis'in açılması konusunda gösterdiği kararlılığın takdire şayan olduğunu dile getirdi.

    Milletvekillerinin, TBMM'ye gelerek darbeye karşı direneceklerini birinci ağızdan ifade ettiklerini anlatan Muş, "TBMM'nin, görevinin başında olduğunu, atılması gereken hangi adımlar varsa Gazi Meclisin atacağını, asla ve asla milli iradeyi temsil etmeyeceğini haykırdık. AK Parti Grubu olarak haykırdık, diğer partilerden gelen milletvekili arkadaşlarımız haykırdı" diye konuştu.

    Muş, "Çünkü bize verilen, bir emanettir. Sonuna kadar bu emanete sahip çıkmak için buradaydık. Aynı şekilde biz içeride bu mücadeleyi sürdürürken darbeciler Meclis'i bombaladılar, tanklarla Meclis'e girmeye çalıştılar. Vatandaşlarımız buna müsaade etmedi" ifadelerini kullandı.

    'MAHKEMELER EN AĞIR CEZALARI VERİYOR'

    Türkiye'nin, demokrasinin, darbe girişiminden güçlenerek çıktığını söyleyen Muş, şöyle devam etti:

    © AA /
    Erdoğan Yassıada'da konuştu: Kimse bu ülkede darbe yapamaz, bütün mesele bizim güç kazanmamızdır
    "Darbe girişimini icra edenler, buna destek verenler, ilgili kurumlardan hukuk çerçevesinde ayrıştırılmıştır ve yargılamaları devam etmektedir. Mahkemelerimiz Türk milleti adına gereken cezaları darbecilere en ağır şekilde vermektedirler. Bundan sonra her kim ki Türk milletinin Meclisine, yöneticilerine, demokrasisine kastederse karşısında 82 milyonu bulacağından hiç şüphe duymasın, bunu bilsin. 82 milyon vatan evladı 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da herhangi bir darbe girişimine asla müsaade etmeyecektir. Ne biz siyasiler ne de milletimiz böyle bir şeye geçit verir."

    Türkiye'de, yönetimin nasıl değişeceğini milletin sandık yoluyla belirlediğine işaret eden Muş, "Sandık başına gittiği zaman istediğini yönetimin başına getirir, istediğini yönetimden alır. Bu, milletin karar vereceği bir şeydir. Bir avuç darbecinin, bir avuç işgalcinin, demokrasiyi işgal etmek isteyenlerin vereceği bir karar değildir. Bundan sonra milletimiz bu tip girişimlere asla ve asla, eğer birileri aklından geçiriyorsa müsaade etmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

    'BİRİLERİNİN BÖYLE BİR ŞEYİ BİR DAHA AKLINDAN GEÇİREBİLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORUM'

    Ahmet Zeki Üçok
    © AA / Tunahan Akgün
    Emekli Albay Üçok: TSK içinde hala 30 bin FETÖ'cü var
    "Demokrasi düşmanları, demokrasiye kastetmek isteyenler, bunu bir kez değil on kez düşünmek zorundalar" diyen Muş, FETÖ ile mücadelenin hukuk kuralları kapsamında sürdüğünü söyledi.

    Devlet içinde hiçbir illegal yapıya müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Muş, şunları kaydetti:

    "Devletin içindeki bütün yapılanmalar, devletin koyduğu kurallar dairesinde ve çerçevesinde yapılır. Hiçbir yapı, oluşum, grup devlet mekanizmasını kendisinin geleceği için veya birilerinden aldığı talimatlarla kullanma yetkisi ve gücüne sahip değildir. Türk devleti darbe girişimini püskürttüğü gibi bundan sonra her kim aklından bunu geçiriyorsa ona gereken cevabı verecektir. Milletimizin 15 Temmuz'da darbecilere verdiği karşılıktan sonra herhangi bir yapının veya birilerinin böyle bir şeyi bir daha aklından geçirebileceğine ihtimal vermiyorum."

    Etiketler:
    TBMM, İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Muş, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baykal Gölü'ndeki Olhon Adası'nın gün batımı manzarası.
    Baykal Gölü'nün incisi Olhon Adası
    Karikatür
    'ABD'nin Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanmaya çalışmasından rahatsızız'
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet