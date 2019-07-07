Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan’a teşekkür eden Miçotakis, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin, her iki halkın yararına ve uluslararası hukuka saygı ve diyalog temelinde canlanmasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.