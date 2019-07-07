Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
© AA / Abdullah Coşkun
Erdoğan’a teşekkür eden Miçotakis, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin, her iki halkın yararına ve uluslararası hukuka saygı ve diyalog temelinde canlanmasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.
Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)