Kayıt
22:45 07 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kütahya'da azot fabrikasında patlama

    Kütahya'da azot fabrikasında patlama

    © AA / Muharrem Cin
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Kütahya’da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kütahya-Eskişehir karayolunun 7'nci kilometresinde bir firmaya ait azot fabrikasında patlama olduğuna yönelik itfaiye ve polis ekiplerine ihbar geldi.

    Kentin bazı noktalarından duyulduğu belirtilen patlama nedeniyle fabrikadan sarı dumanlar yükseldiği öğrenildi.

    Olay yerine giden ekipler ve gazetecilerin yoğun dumandan etkilenmemesi için maske taktıkları bildirildi.

    ​Kütahya Valisi Ömer Toraman, kentteki bir azot fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı" dedi.

    Toraman, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 20.45 civarında kentte "azot fabrikası" olarak bilinen tesisten gelen patlama sesinin ardından yükselen yoğun dumanın endişeye yol açtığını söyledi.

    © AA / Cem Genco
    Reyhanlı'daki patlama sonrası gözaltılar var

    İlgili bütün ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiğini dile getiren Vali Toraman, şunları kaydetti: "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Tabii bu bizleri sevindirdi. Şu an içeride çalışan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çevreye herhangi etkisi olan bir hadise de değil. Dolayısıyla şu anda tüm arkadaşlarımız, sağlık, AFAD, itfaiye teşkilatımız, görevli tüm arkadaşlar burada bulunuyorlar. Her türlü ihtimale karşı bekliyorlar ancak hadisenin herhangi bir risk oluşturmadığını, dolayısıyla vatandaşlarımızın müsterih olmasını ifade etmek isterim."

    'RİSK TEŞKİL EDECEK MAHİYETTE DEĞİL'

    Vali Ömer Toraman, bir gazetecinin "Amonyak sızıntısı var mı?" sorusu üzerine, "Şu anda öyle bir tespitimiz yok. AFAD ekiplerimiz hassas ölçüm cihazıyla ölçümler de yapıyor. Bacadan normalde çıkması gereken gazın birikerek topluca çıkmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Yani normalde baca gazı bu. Yoğun duman olarak gördüğümüz gaz normal baca gazı. İnsanlara herhangi bir risk teşkil edecek mahiyette değil." ifadelerini kullandı.

    Bu tür tesislerin önemli ve kritik olduğunun altını çizen Toraman, böyle tesislerde güvenliğin en üst seviyede tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Reyhanlı'da patlama: 3 ölü
    ABD'nin Florida eyaletinde alışveriş merkezinde patlama: 20 yaralı
    Azerbaycan'da askeri üste patlama: 2 asker yaşamını yitirdi
    Etiketler:
    Patlama, Fabrika, azot oksit, Kütahya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baykal Gölü'ndeki Olhon Adası'nın gün batımı manzarası.
    Baykal Gölü'nün incisi Olhon Adası
    Karikatür
    'ABD'nin Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanmaya çalışmasından rahatsızız'
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet