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01:55 08 Temmuz 2019
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Erzurum Jandarma Bölge komutanı Ahmet Hacıoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 13. Hudut Bölük Komutanlığını ziyaret etti. Karakolun sorumluluk alanındaki Türkiye Tepesi'ne geçen Soylu, burada çalışmaları süren sınır güvenlik duvarı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    Soylu'dan Doğubeyazıt'ta inşa edilen duvara ziyaret: Doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle kuş uçmayacak

    © AA / Sıtkı Yıldız
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğubayazıt'ta yapımı süren sınır duvarlarının önemli olduğunu belirterek, "Bir tarafta sınır fiziki sistemi dediğimiz bu duvarlar, diğer taraftan da kameralar ve bazı yerlerdeki sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne konulan su kanallarıyla birlikte doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle kuş uçmayacak." dedi.

    Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin,  Ağrı Valisi Süleyman Elban, Erzurum Jandarma Bölge komutanı Ahmet Hacıoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 13. Hudut Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

    Süleyman Soylu
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Soylu: Türkiye-İran sınır duvarının yüzde 50'si tamamlandı

    Karakolun sorumluluk alanındaki Türkiye Tepesi'ne geçen Soylu, burada çalışmaları süren sınır güvenlik duvarı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    Askerlerle yemek yedikten sonra 11. Hudut Bölük Komutanlığına geçerek burada da incelemelerde bulunan Soylu, ardından Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Takım Karakolu bölgesinde yapımı süren sınır güvenlik duvarını inceledi.

    'TÜM BÖLÜMLERİ İZLEYECEK, GÖZETLEYECEK KAMERA SİSTEMİ KURUYORUZ'

    Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır duvarının yapım çalışmasının uzun zamandır devam ettiğini hatırlattı. Çalışmaları yerinde incelemek üzere kente geldiğini ifade eden Soylu, şu değerlendirmede bulundu: "Uzun zamandır çalışmasını yürüttüğümüz gerek Iğdır, gerekse Ağrı ve diğer tarafta da Şanlıurfa ile Hatay hattının bir parçası olan doğu sınırı, fiziki sistemleri ve elektronik sistemleriyle ilgili çalışmaları yerinde değerlendirmek üzere buradayız. Yapımın yanı sıra aydınlatma, sensör ve aynı zamanda tüm kameralarla ilgili bölümleri gözetleyecek kamera sistemi kuruyoruz. Bunlarla yetinmeyip, Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz 470 kilometrelik doğu sınırı dediğimiz sınır hattında 170 adet elektro kule de yapılacak. Bunların yapımına  ASELSAN başladı."

    İran-Türkiye sınırı
    © AFP 2019 / BULENT KILIC
    Türkiye İran sınırına neden duvar örüyor?
    Soylu, önemine işaret ettiği çalışmaların tamamlanmasının ardından özellikle güvenlik konusunda büyük bir yol katedileceğini dile getirdi.

    Iğdır'daki tüm sistemin tamamlandığını ve bölgeye ilave olarak elektro optik kuleler kurulacağını anlatan Soylu, "Iğdır'ı bitirdiğimiz için Ağrı'ya biraz daha baktık. Bunlar çok önemli ve büyük projeler. Bir tarafta sınır fiziki sistemi dediğimiz bu duvarlar, diğer taraftan da kameralar,  aynı zamanda aydınlatmalar ve bazı yerlerdeki sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne konulan su kanallarıyla birlikte doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle kuş uçmayacak. İş bu noktaya kadar geliyor." diye konuştu.

     


    - "Sınır duvarı terör açısından ciddi bir avantaj sağlayacak"

    Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirten Soylu, 83 kilometrelik duvar hattının 42 kilometresinin tamamlandığını aktardı.

    Geri kalan 41 kilometrelik alanda aydınlatma ve termal kamera yaptıklarını söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

    "Hedefimiz bu yıl sonu itibariyle bu çalışmayı tamamına erdirecek hızlılığı elde etmek. Kış gelmeden bu çalışmanın büyük bir kısmını tamamlamak istiyoruz. Bu hem silahlı kuvvetlerimiz açısından büyük avantaj hem de terör açısından ciddi avantaj sağlayacak. Kaçakçılık ve kaçak göçmen konusunda da ciddi anlamda avantaj sağlayacak. Bu konuda özellikle İran'a teşekkür ediyorum. Bütün görüşmelerde anlayışı ve işbirliğini desteklediler ve bu devam ediyor. Tüm bu çalışmaların ardından güvenlik hattı oluşturulmuş olacak."

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    Etiketler:
    Sınır duvarı, Duvar, İran, Süleyman Soylu, Ağrı, Doğubeyazıt, Türkiye
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